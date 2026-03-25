Snickare Skövde
ISS Facility Services AB / Snickarjobb / Skövde Visa alla snickarjobb i Skövde
2026-03-25
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
ISS Facility Services söker en engagerad och erfaren Snickare för uppdrag hos vår kund inom fordonsindustrin som är verksam på flera platser i Sverige. Detta uppdrag gäller siten i Skövde.
Vill du vara med och skapa förutsättningar för en trivsam och trygg miljö samt leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka den här tjänsten.
Om oss Vi tar hand om våra kunders fastigheter, medarbetare och besökare. Vi är experter på fastighetstjänster och vi levererar servicelösningar till företag och offentlig verksamhet i hela Sverige. Vi säkerställer att fastigheter och arbetsplatser är så effektiva och inspirerande som möjligt. Med våra tekniska tjänster skapar vi förutsättningar för produktivitet samtidigt som vi minimerar risker.
Om rollen I rollen som Snickare ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för att vår kunds fastigheter och lokaler förmedlar en helhetsupplevelse av en säker, attraktiv, modern och hållbar arbetsplats att vistas på för anställda och besökare. Exempel på arbetsuppgifter är att utföra om- och nybyggnationer, reparationer och underhållsarbete. Du behöver även vara behjälplig vid offerter. Vi ser gärna att du har ett flexibelt och lösningsorienterat sätt som gör att du gärna hjälper dina kollegor inom områden som utemiljö, vaktmästeri, fastighetsskötsel, driftteknik med mera. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med en inledande 6-månaders provanställning.
Vem söker vi? Vi söker dig som har yrkesbevis och känner dig trygg i rollen som Snickare då du jobbat i yrket under flera år. Har du erfarenhet inom plattsättning, betong samt innehar våtrumscertifikat, så är det meriterande. Du har en god social kompetens sam en fin förmåga att själv se vad som behöver göras för att driva arbetet självständigt framåt. Du behöver även ha förmåga att samarbeta då arbetet ibland sker i grupp. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Vi tror att du är tillmötesgående och positiv samt att du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer med såväl kund som medarbetare. Vi värderar ditt personliga och prestigelösa engagemang högt, samt din förmåga att lösa uppkomna situationer. B-kort är ett krav och truck- och traverskort är meriterande. Då jobbet stundtals kan vara tungt, så underlättar det om du är i god fysisk form. Du behöver tala och skriva god svenska.
Du har kundfokus - För att trivas i denna roll behöver du genuint brinna för service och älska de vardagliga utmaningar som uppstår. Du är lösningsfokuserad och positiv. Du levererar det som utlovas och har förmågan att skapa starka kundrelationer.
Du tar ansvar - Du trivs i rollen som Snickare och att dagligen ha kontakt med flera intressenter, kollegor och leverantörer för att skapa effektivitet och en arbetsplats med en hög teknisk standard.
Du har drivet - Du har hög integritet, är inte rädd för att hugga i och du håller vad du lovar, såväl mot dina kollegor som mot kunden och kundens medarbetare. Du ser möjligheter och lämnar förbättringsförslag som kan leda till utveckling av vårt samarbete med kunden.
Du har koll på läget - Du har en förmåga att kunna arbeta både förebyggande och händelsestyrt. Du har viss förståelse för hur avtal, lagkrav och regelverk påverkar verksamheten samt de egna arbetsuppgifternas genomförande. Du trivs nära kunden i en dynamisk och föränderlig produktionsmiljö där du får möjlighet att interagera med många skiftande kontaktytor både internt och externt.
Vi erbjuder Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du kommer få stort utbyte av, eftersom vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
ISS värderingar är Kvalitet, Ansvar, Ärlighet och Entreprenörskap. Dessa värderingar kommer att vara fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och vi ser fram emot din ansökan! Med anledning av GDPR, hanterar vi inte ansökningar inkomna via mail. Vi ber dig att, utöver CV, bifoga utbildningsbevis, certifikat, betyg och intyg i din ansökan.
Ansvarig Rekryterare: Pernilla Dahlbäck - pernilla.dahlback@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
E-post: pernilla.dahlback@se.issworld.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
Kavelbrovägen 2B
)
541 87 SKÖVDE
För detta jobb krävs körkort.
Skövde
HR Manager
Pernilla Dahlbäck pernilla.dahlback@se.issworld.com
9819540