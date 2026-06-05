Avdelningscontroller, NCC Infrastructure
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NCC:s division Civil Sweden South/West specialiserar sig på större infrastrukturprojekt som tunnlar, vägar och järnvägar, men även projekt med komplicerade betongkonstruktioner med kunder, framför allt inom den offentliga sektorn. NCC:s verksamhet bedrivs i Norden och vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Civil Sweden West/South består av fyra avdelningar och divisionen ingår i affärsområdet Infrastructure.
Division Civil Sweden West/South är i stark tillväxt och nu söker vi en Avdelningscontroller med fokus på ekonomistyrning, till vår avdelning Civil South/East.
Då vi arbetar i en värld av förändring söker vi dig som vill arbeta med effektiviseringsarbete och implementering av nya smarta lösningar i våra arbetssätt inom ekonomi. Du är en person som är intresserad av ett komplext arbete med mycket informationsinhämtning och som är duktig på analyser och att dra slutsatser samt agera på dessa.
Vi ser att du är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta självständigt med ett stort ansvar i dialog med Divisionscontroller. Arbetet innebär många kontaktytor och mycket samarbete med andra, vilket kräver att du är intresserad av teamarbete och av att utveckla goda relationer.
Rollen som Avdelningscontroller
I rollen som avdelningscontroller bidrar du till att skapa framgång och mervärden för verksamheten. Du ingår i ett team med andra controllers där dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att tillsammans med Divisionscontroller driva och förbättra utfalls- och prognosrapportering, resultatuppföljning, ekonomistyrning, nyckeltalsuppföljning av avdelningen och dess projekt.
Som Avdelningscontroller har du tät dialog med Avdelningschef och övriga avdelningsledningen i ekonomiska frågor och kommer inom ramen för affärscontrolling, aktivt stödja, analysera och följa upp verksamheten. Du ansvarar för ekonomihanteringen i avdelningen. Vidare stödjer du verksamhetsansvariga i prognos och uppföljningsarbete samt håller ekonomiutbildningar för främst produktionspersonal.
Du rapporterar till vår Divisionscontroller.
Affärsområde Infrastructure
NCC Infrastructure är ett nordiskt affärsområde, med en omsättning på ca 18 miljarder, som driver allt ifrån mindre till stora och komplexa projekt. Vårt arbete omfattar hela kedjan från design och konstruktion till produktion av vägar, järnvägar, tunnlar, broar, hamnar, reningsverk och vindkraftverk.
Finance är en självständig supportfunktion med interaktion till andra staber, såsom Legal och projektstyrning.
Din profil som Avdelningscontroller
Du har en akademisk civilekonomutbildning eller motsvarande och några års erfarenhet från en affärsinriktad roll som controller eller från liknande arbetsuppgifter. Erfarenhet av att bearbeta information från olika affärssystem och van användare av Excel och Powerpoint är ett krav.
Har du erfarenhet från byggbranschen och arbete i produktionsprojekt samt kunskap om successiv vinstavräkning är det meriterande.
Som person är du analytisk med ett kritiskt tänkande, strukturerad och resultatorienterad och är van att arbeta självständigt med att utveckla och genomföra relevanta analyser på verksamhetsnivå.
Du är van att nå framgång i ditt arbete genom att nätverka och samarbeta med andra och kommunicerar obehindrat i svenska och engelska, i tal och skrift.
Detta är en tjänst där du får möjlighet att göra skillnad och ha en utvecklande roll i en spännande och händelserik verksamhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning placerad på NCC:s kontor i Jönköping. Resor förekommer i tjänsten och B-körkort krävs. Kandidater till tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benifex.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Divisionscontroller Annika Malmer på telefon 070-3657447. Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 2026-06-26.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder.
Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande byggföretagen i Norden.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med rekryterare samt säljare av annons- eller bemanningslösningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ncc Aktiebolag
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Vasavägen 3c (visa karta
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554 54 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Ann-Sofie Barin ann-sofie.barin@ncc.se Jobbnummer
9949459