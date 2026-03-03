Snickare (Självgående)

Werina AB / Snickarjobb / Göteborg
2026-03-03


Efter att ha anställd en duktig snickare så söker vi på Mölnlycke Bygg & Mark AB ytterliggare 1-2st självgående snickare. Merit är om du även kan räkna på arbeten.
Vi ser gärna att du bor runt Göteborg med omnejd (30) km, innehar minst 6 års erfarenhet av arbete mot privatkunder,
Att du kan prata, läsa, skriva på Svenska är ett krav då vi ofta har kundkontakt.
Fast anställning erbjuds om du är rätt person för jobbet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
mail
E-post: info@molnlyckebygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Werina AB (org.nr 556868-9904)
Hildedalsgatan 146 (visa karta)
417 05  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Mölnlycke Bygg & mark AB

Jobbnummer
9772911

