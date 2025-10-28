Snickare (Självgående)

Werina AB / Snickarjobb / Göteborg
2025-10-28


Efter att ha anställd en duktig snickare så söker vi på Mölnlycke Bygg & Mark AB ytterliggare 1-2 duktiga ,självgående snickare. Vi är i dagsläget 7 st plus inhyrd personal och får in mer arbeten än vi hinner med.
Vi har de mesta i verktygs-väg för att kunna utföra bra arbeten och det vi saknar köper vi oftast in omgående för att underlätta arbetet.
Vi har också tillgång till kranbil, grävmaskiner samt eget plåtslageri.
I företaget råder ingen prestige utan alla strävar mot samma mål; våra kunder skall vara nöjda!
Vi söker nu erfarna snickare i rätt ålder som bor i Göteborg med omnejd och ser därför gärna att du har minst 6 års erfarenhet av lösvirkeshus, tillbyggnader, takbyten, altaner, fasader m.m. Har du även erfarenhet av att räkna på arbeten så är detta meriterande.
Vi vill att du är självgående och pratar Svenska obehindrat då vi ofta har kundkontakt.
Kan du räkna på arbeten så detta en merit.
Fast anställning kommer att erbjudas om du är rätt person för jobbet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
mail
E-post: info@molnlyckebygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Werina AB (org.nr 556868-9904)
Hildedalsgatan 146 (visa karta)
417 05  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Mölnlycke Bygg & mark AB

Jobbnummer
9578494

