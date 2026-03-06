Snickare på Traktamente
ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Märk din ansökan med: ---> SNICKARE PÅ TRAKTAMENTE
ExpanderaMera söker flera självgående snickare TILL KOMMANDE uppdrag på traktamente.
För denna tjänst behöver du ha minst 6 år erfarenhet inom yrket.
Eftersom uppgifterna kan variera är det bra om du har breda yrkeskunskaper.
Att kunna kommunicera på svenska eller engelska på arbetsplatsen är ett krav.
Yrkesbevis och körkort är meriterande.
Dessa uppgifter kan förekomma: Stomkomplettering, stomme, gipsning, sätta reglar, tak, golv m. m.
Skicka in din ansökan redan idag till: jobb@expanderamera.se
Följande info ska finnas i din ansökan:
• Namn och kontaktuppgifter
• Din erfarenhet inom yrket. (Skriv på vilka företag du har arbetat, när och hur länge, samt ange referenser.)
• Har du några certifikat/yrkesbevis skicka dem gärna med.
• Vilka språk du kan kommunicera fritt.
Efter ansökningstidens slut kommer vi att ta kontakt med de sökande som är aktuella för en intervju. Om du inte hör från oss betyder det tyvärr att du inte har gått vidare i rekryteringsprocessen. Vi uppskattar ditt intresse och engagemang för möjligheten att bli en del av vårt team !
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "http://www.expanderamera.se". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB
(org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
114 28 STOCKHOLM Arbetsplats
ExpanderaMera Jobbnummer
9781369