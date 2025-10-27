Snickare Östergötland

ByggLove Bemanning AB / Snickarjobb / Norrköping
2025-10-27


Om jobbet
Är du snickare och letar efter nästa utmaning? Sök till oss på ByggLove Bemanning!

Vi på ByggLove Bemanning söker just nu duktiga, drivna och engagerade snickare för framtida uppdrag. Som anställd hos oss får du arbeta i varierande projekt och spännande uppdrag hos våra kunder runt om i regionen.

Publiceringsdatum
2025-10-27

Kvalifikationer
Har erfarenhet av bygg- och snickeriarbeten
Kan arbeta både självständigt och i team
Är noggrann och vill ta ansvar för dina projekt och utföranden

Meriterande
Har B-körkort och tillgång till egen bil
Har yrkesbevis som snickare eller motsvarande erfarenhet
Har liftkort och fallskyddsutbildning

Om företaget
ByggLove Bemanning AB är ett bemanningsföretag baserat i Norrköping, specialiserat på bygg- och anläggningsbranschen. Vi samarbetar med välrenommerade företag och erbjuder en trygg anställning med bra villkor.

Så behandlar vi dina personuppgifter

När du skickar in din ansökan till oss godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi använder uppgifterna enbart i rekryteringssyfte. Din ansökan kommer att sparas i upp till 6 månader från mottagandet. Därefter raderas den, om du inte samtyckt till fortsatt lagring.

Du har rätt att:

Begära information om vilka uppgifter vi har om dig
Få felaktiga uppgifter rättade
Begära att uppgifterna raderas när som helst
Vill du utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss på: cv@bygglove.se

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ByggLove Bemanning AB (org.nr 559387-5015), https://www.bygglove.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Karolina Pawlowski
karolina@bygglove.se
+46 72 716 52 03

Jobbnummer
9576078

