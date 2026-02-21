Snickare/ målare i Kloten

Klotens F & C AB / Snickarjobb / Ljusnarsberg
2026-02-21


Kloten Nature Resort är en etablerad anläggning sedan drygt trettio år och består av 30 fullt utrustade året-runt stugor, ställplatser för husbil/husvagnar. Vi arbetar i en fantastiskt spännande och fin naturmiljö och vi vill ge våra gäster en bra upplevelse.
Titta gärna på vår hemsida: www.klotenresort.se
Till vår natursköna anläggning söker vi en extra medarbetare som brinner för service och skötsel av anläggningen.
Tillträde april 2026 och över sommaren enligt överenskommelse.
Tjänsten innebär del/heltid, beroende på väder och beläggning i stugorna för åtkomst.

kunna hantera diverse reparationer och hålla stugorna i trim.
Nybyggnation av träkonstruktioner och målningsarbeten
se till att våra uthyrningsbåtar / kanoter i toppskick
diverse transporter på området

Du som söker ska vara:
meriterande med 1-2 års erfarenhet av liknande sysslor inom bygg, fastighetsskötsel eller liknande
händig och målarkunnig
motiverad och ansvarstagande
du pratar svenska
körkort & egen bil är ett krav

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: mats@klotenresort.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare mm".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Klotens F & C AB (org.nr 559146-4028)
Sågkullevägen 15 (visa karta)
714 91  KOPPARBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kloten Nature Resort

Kontakt
Mats Corneliuson
mats@klotenresort.se
0708270111

Jobbnummer
9756181

