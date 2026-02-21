Snickare/ målare i Kloten
Kloten Nature Resort är en etablerad anläggning sedan drygt trettio år och består av 30 fullt utrustade året-runt stugor, ställplatser för husbil/husvagnar. Vi arbetar i en fantastiskt spännande och fin naturmiljö och vi vill ge våra gäster en bra upplevelse.
Titta gärna på vår hemsida: www.klotenresort.se
Till vår natursköna anläggning söker vi en extra medarbetare som brinner för service och skötsel av anläggningen.
Tillträde april 2026 och över sommaren enligt överenskommelse.
Tjänsten innebär del/heltid, beroende på väder och beläggning i stugorna för åtkomst.
kunna hantera diverse reparationer och hålla stugorna i trim.
Nybyggnation av träkonstruktioner och målningsarbeten
se till att våra uthyrningsbåtar / kanoter i toppskick
diverse transporter på området
Du som söker ska vara:
meriterande med 1-2 års erfarenhet av liknande sysslor inom bygg, fastighetsskötsel eller liknande
händig och målarkunnig
motiverad och ansvarstagande
du pratar svenska
