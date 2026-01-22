Snickare/hantverkare, Ikea Jönköping
2026-01-22
Tänk på ett tillfälle när du varit kund i vårt varuhus. Tänk på alla ytor vi har. Alla avdelningar och visningsrum. Alla skyltar och displayer. Det är vi på avdelningen KomIn som designar och bygger upp allt det som våra kunder ser. I vårt team har vi grafiker, inredningsdesigners, visual merchandisers och montörer. Och hantverkare. En tjänst som du nu har möjligheten att söka. I den här breda rollen sätter vi dina praktiska erfarenheter och kontruktionsfärdigheter på prov. Du kommer måla, kakla, resa och riva väggar, spika, bygga kök, såga till skyltar och mycket mycket mer. Allt i en otroligt kreativ och fartfylld miljö.
Vem är du
Du har en utbildning inom bygg/snickeri med inriktning på finsnickeri eller lång gedigen hantverkserfarenhet. Du har ett brinnande intresse för att se nya möjligheter och är kreativ inom de ramar som finns. Det viktigaste är att du trivs att jobba praktiskt. Du är bekväm att hantera verktyg och större maskiner samt underhåll/ säkerhet av dessa.
Förutom det behöver du följande för att vara aktuell för tjänsten:
Goda kunskaper i svenska
God teknisk kunskap (då vi jobbar i flertalet system)
B-körkort (du kommer ha vissa uppdrag i vår butik i Skövde)
Om detta arbetsområde
Vi har fyllt vårt varuhus till bredden med heminredningslösningar, härliga människor och full fart! Här kommer du trivas om du gillar att ta eget ansvar och vågar testa dig fram. Vi välkomnar nya idéer och du kommer ha stor möjlighet att påverka ditt eget arbete. Vi ser gärna att du kommer med input och hjälper oss att utveckla våra arbetssätt. Så vi blir bättre och effektivare.
Ditt jobb går ut på att verkställa de visioner som dina kollegor har. Vår avdelning designar och planerar alla ytor i varuhuset. Med din kompetens och i nära samarbete med teamet ser du till att tänka ut och bygga butiksmiljöer och personalutrymmen på bästa möjliga sätt.
Jobbet innefattar att:
• Måla, kakla, lägga golv, ansvara för byggkonstruktioner och byggande av komplexa möbelinstallationer (till exempel kök)
• Följa instruktioner och arbetsstrategier skrivna tillsammans med kollegor för att implementera alla varuhusets avdelningar och inspirationsytor.
• Arbeta efter deadlines.
• Planera och beställa material samt ta ansvar för budgeten genom att arbeta kostnadsmedvetet.
Arbetet är fysiskt tungt och ställer höga krav på säkerhetsmedvetenhet då du kommer jobba med stora maskiner/verktyg i en miljö fylld av människor. Vi prioriterar alltid våra kunder först, så det är viktigt att du är en ambassadör för IKEA och bekväm att möta kunden när du utför jobb i butiken under öppettid.
Ansök nu!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (38.25h). Arbetstiderna är förlagda mån-fre kl 06-15 med flextid.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Ladda upp ditt CV och svara på ett antal frågor i samband med det. I den här rekryteringen vill vi inte ha något personligt brev . Lägg istället din tid på att besvara frågorna.
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Petra (petra.sahlin@ingka.ikea.com
) eller rekryterare Emma (emma.helmin@ingka.ikea.com
).
