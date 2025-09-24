Snickare Göteborg
2025-09-24
, Göteborg
Vi söker nu erfarna och engagerade snickare till vårt företag i Göteborg. Vi arbetar med både större och mindre projekt - allt från renoveringar och ombyggnationer till nyproduktion. Som snickare hos oss får du en varierad vardag där du arbetar både självständigt och i team.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Montering och byggnation av träkonstruktioner, väggar, golv och tak
Renovering och anpassning av befintliga byggnader
Ritningsläsning och planering av arbetsmoment
Samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper på arbetsplatsen
Vi söker dig som:
Har yrkesbevis som snickare eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Är självgående, noggrann och van att ta ansvar
Har god samarbetsförmåga och kan bidra till ett positivt arbetsklimat
Har B-körkort (meriterande)
Behärskar svenska på en nivå som gör att arbetet kan utföras säkert
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning eller visstidsanställning enligt överenskommelse
Kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor
Möjlighet att arbeta med varierande projekt i Göteborg med omnejd
En trygg anställning i ett väletablerat företag där vi värnar om kvalitet och yrkesstolthet
Arbetsort: Göteborg med omnejd
Vill du arbeta i ett stabilt företag med bra arbetsvillkor och möjlighet att utvecklas i ditt yrke? Välkommen att skicka in din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: oliver@kjlbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K J Larsson Byggnads AB
434 51 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Oliver Larsson oliver@kjlbygg.se Jobbnummer
9525277