snickare

Xpresservice Inredning & Bygg Stockholm AB / Möbelsnickarjobb / Stockholm
2026-02-28


Visa alla möbelsnickarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Xpresservice Inredning & Bygg Stockholm AB i Stockholm

Vi söker en erfaren och självgående snickare till vårt växande team. Du kommer att arbeta med renoveringar, ombyggnationer och nyproduktion med fokus på kvalitet, noggrannhet och yrkesstolthet.

Publiceringsdatum
2026-02-28

Dina arbetsuppgifter
Montering av väggar, tak och golv

Dörr- och fönstermontage

Köksmontering och inredningssnickeri

Gipsning, regling och finjustering

Ritningsläsning och självständig planering av arbetet

Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som snickare

Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad

Kan arbeta självständigt och i team

Har B-körkort (meriterande)

Vi erbjuder en trygg arbetsplats med varierande projekt och goda utvecklingsmöjligheter.
Skicka din ansökan med CV och referenser.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: nyttjobb@xpresservice.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Xpresservice Inredning & Bygg Stockholm AB (org.nr 559159-6605)

Arbetsplats
xpresservice Stockholm AB

Jobbnummer
9769451

Prenumerera på jobb från Xpresservice Inredning & Bygg Stockholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Xpresservice Inredning & Bygg Stockholm AB: