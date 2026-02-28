snickare
2026-02-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Xpresservice Inredning & Bygg Stockholm AB i Stockholm
Vi söker en erfaren och självgående snickare till vårt växande team. Du kommer att arbeta med renoveringar, ombyggnationer och nyproduktion med fokus på kvalitet, noggrannhet och yrkesstolthet.Publiceringsdatum2026-02-28Dina arbetsuppgifter
Montering av väggar, tak och golv
Dörr- och fönstermontage
Köksmontering och inredningssnickeri
Gipsning, regling och finjustering
Ritningsläsning och självständig planering av arbetet
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som snickare
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Kan arbeta självständigt och i team
Har B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder en trygg arbetsplats med varierande projekt och goda utvecklingsmöjligheter.
Skicka din ansökan med CV och referenser.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: nyttjobb@xpresservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xpresservice Inredning & Bygg Stockholm AB
(org.nr 559159-6605) Arbetsplats
xpresservice Stockholm AB Jobbnummer
9769451