Snickare
2026-01-28
Fastighetsdrift
Region Uppsala kännetecknas av en stark tillväxt och förvaltningen Fastighet och service är en viktig del i denna. Vi på Fastighet och service omsätter drygt en miljard kronor och är ca 400 medarbetare. Vi utvecklar, förvaltar och underhåller en lokalyta på drygt 700 000 kvadratmeter, allt från nya avancerade vårdbyggnader till medeltida slott. Vi sköter även transporter och arbetar med logistiska lösningar inom Region Uppsala samt ansvarar för måltidsservice till inneliggande patienter. De flesta av våra kunder finns inom hälso- och sjukvården och den största kunden är Akademiska sjukhuset. Vi lovar dig komplexa och utmanande arbetsuppgifter, många möten med intressanta människor och trevliga arbetskamrater som går till sina arbeten för att göra något viktigt! Vad är viktigt för dig?
Vår verksamhet
Driftavdelningen inom Fastighet och service sköter driften av Region Uppsalas fastighetsbestånd. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll. Inom Driften arbetar ca 80 tekniker och vi söker nu dig som vill arbeta med drift, skötsel och beställningar med fokus på våra byggnader vad gäller servicereparationer och snickerier. Organisatoriskt kommer du ingå i Driftavdelningens byggrupp. Vi erbjuder dig trevliga kollegor och ett arbete i en föränderlig miljö med stadig och tidvis stark teknisk utveckling.
Ditt uppdrag
Du kommer dagligen utgå från Akademiska sjukhuset och arbeta med tillsyn och skötsel, beställningar och felavhjälpande underhåll av våra byggnader inom regionen. Du har hela länet som arbetsområde, även om det mestadels är Akademiska sjukhuset som är din arbetsplats.
En viktig del av din roll är att arbeta förebyggande för att förhindra problem innan de uppstår. Som servicetekniker hos oss kommer du att få möjlighet att arbeta självständigt, samtidigt som du blir en viktig del av vårt team. Arbetet sker i samverkan med personal inom vården. Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Vi söker en självständig servicesnickare med ett genuint intresse av arbetsområdet. Byggteknisk utbildning och erfarenhet är meriterande men inget krav.
B-körkort är ett krav.
Din kompetens
Du är en noggrann social person som gillar att samarbeta och hjälpa till. Du tycker att det är roligt att lära nytt och utvecklas. Du är handlingskraftig och tvekar inte att ta tag i arbetsuppgifter när det behövs.
Vi erbjuder
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Vi du vet mer om tjänsten, kontakta gruppchef Tapio Ruha på 018-611 33 91 eller tapio.ruha@regionuppsala.se
.
Fackliga företrädare nås via växeln, 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LSU03/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9710576