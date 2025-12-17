Snickare
Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen / Snickarjobb / Varberg Visa alla snickarjobb i Varberg
2025-12-17
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Produktionsavdelningen är en del av Hamn- och gatuförvaltningen och ansvarar för anläggning och utveckling av vägar, gator, gång- och cykelvägar, lekplatser och andra viktiga offentliga miljöer. Om du trivs med praktiskt arbete och vill använda din hantverksskicklighet i en meningsfull roll, är tjänsten som snickare hos oss ett utmärkt val.
Vill du även vara med och stärka vår verksamhet och bidra till att skapa hållbara och funktionella miljöer för Varbergs invånare, ser vi fram emot att ta emot din ansökan.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Som en del av vårt professionella och trevliga team arbetar du med att bygga, utveckla och förbättra kommunens offentliga miljöer. Det kan handla om allt från smarta konstruktioner och specialanpassade lösningar till gedigna och hållbara byggprojekt som används och uppskattas av invånarna varje dag.
Gillar du att arbeta med precision, skapa med händerna och se tydliga resultat av ditt arbete är detta rollen för dig.Dina arbetsuppgifter
• Snickeriarbeten i offentliga miljöer.
• Medverkan i anläggningsprojekt och byggnationer.
• Bidra till utveckling och förbättring av kommunens utemiljöer.
• Praktiskt arbete i team med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbarhet.Kvalifikationer
Du har utbildning inom bygg- och anläggning på gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet från praktiskt snickeri- och anläggningsarbete. Du har god materialkunskap, är van att arbeta med både handverktyg och maskiner och kan läsa ritningar och arbetsbeskrivningar på ett tryggt och självständigt sätt.
Erfarenhet från arbete i offentliga miljöer eller anläggningsprojekt är meriterande, och för tjänsten krävs körkort B.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och har en naturlig känsla för kvalitet i det du gör. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidrar till ett positivt arbetsklimat genom din samarbetsförmåga och flexibilitet. Du är lösningsorienterad, tar egna initiativ och har lätt för att anpassa dig till varierande arbetsuppgifter och skiftande förutsättningar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper för tjänsten.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295388". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen Kontakt
Enhetschef anläggning
Anders Hannedahl anders.hannedahl@varberg.se 0768-556034 Jobbnummer
9648407