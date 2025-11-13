Snickare

Byggtorpet AB / Snickarjobb / Huddinge
2025-11-13


Vi söker erfarna snickare och kakelsättare till vårt team!

Vi söker nu duktiga snickare som vill bli en del av vårt växande team. Vi har många spännande projekt på gång och behöver förstärkning omgående.

Publiceringsdatum
2025-11-13

Om tjänsten
Du kommer att arbeta med varierande bygg- och renoveringsprojekt, både hos privatpersoner och företag. Arbetsuppgifterna inkluderar allt från nybyggnation till renovering av kök, badrum och andra utrymmen.

Vi söker dig som
• Har erfarenhet inom snickeri
• Är noggrann, ansvarsfull och har ett öga för detaljer
• Har förmågan att arbeta självständigt såväl som i team

Vi erbjuder:
• Heltidstjänst med goda möjligheter till fast anställning
• Konkurrenskraftig lön baserat på erfarenhet
• Trevliga kollegor och en trygg arbetsmiljö
• Varierande arbetsuppgifter och chans att utvecklas inom yrket

Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: info@byggtorpet.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Byggtorpet AB (org.nr 556685-6307)
Tjädervägen 2 (visa karta)
141 72  SEGELTORP

Kontakt
Rojvan Topal
info@byggtorpet.se
0763287431

Jobbnummer
9602583

