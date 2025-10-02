Snickare
2025-10-02
Vill du vara med och säkerställa att Lunds kommuns byggnader är i gott skick genom att använda dina snickerikunskaper?
Nu söker vi en driven och lösningsorienterad kollega till ett tidsbegränsat uppdrag som snickare hos oss inom Fastighetsservice.
Vi erbjuder en praktisk och varierad roll i ett engagerat team där du får vara med och göra skillnad!
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som snickare hos oss blir du en viktig del av ett serviceteam inom Fastighetsserviceavdelningen, bestående av enhetschef, samordnare/driftledare och tekniker med olika specialområden, såsom el, ventilation och VVS.
Du kommer att arbeta med att hålla våra fastigheter i gott skick och säkerställa att de fungerar som de ska för de verksamheter som använder dem. Det handlar om allt från skolor, förskolor och idrottsanläggningar till vårdboenden och kontorslokaler i Lunds kommun.
I rollen ansvarar du för att ta emot och utföra beställningar av snickeriarbeten i våra fastigheter utifrån inkomna serviceanmälningar. Du arbetar både med avhjälpande och förebyggande underhåll samt olika former av verksamhetsanpassningar. Du bygger nytt, lagar och fixar, återbrukar och arbetar för att ta fram hållbara lösningar. Uppdragen utförs både inomhus och utomhus. Inom ramen för uppdraget ingår även vissa administrativa uppgifter, såsom fakturahantering, avrop, beställningar och arbetsordrar i vårt fastighetsprogram.
En viktig del av arbetet är att skapa välfungerande samarbeten med kollegor och verksamheter. Som snickare hos oss har du ett nära samspel med flera aktörer i vardagen och bidrar till att ditt hantverksområde hanteras med både kunnighet och god servicekänsla.
Vi söker dig
Vi söker dig som har en utbildning inom bygg och anläggning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig och väldokumenterad erfarenhet av snickeriarbete, gärna både inom service och underhåll. Erfarenhet av arbete både i inomhus- och utomhusmiljö är ett krav. Du har god vana att läsa ritningar och gedigen erfarenhet av arbete med olika trä- och byggmaterial. Det är meriterande om du har kompetens att utföra enklare hantverksarbeten inom murning, gjutning, målning, plåtarbeten med mera.
För att trivas i rollen behöver du ha god planeringsförmåga, vara flexibel i ditt arbete och kunna anpassa dig till ändrade förutsättningar. I det dagliga arbetet befinner du dig på många olika platser, såsom skolor, förskolor eller liknande, ofta samtidigt som verksamheterna är öppna, vilket kräver flexibilitet. Du är lösningsfokuserad, tar ansvar för dina uppdrag och är van att samarbeta med både kollegor och andra yrkesgrupper.
Som person trivs du både med att arbeta självständigt och som del av ett team. Du har en god känsla för service, är duktig på att bygga relationer och är lyhörd i ditt bemötande. Du delar gärna med dig av din kunskap och håller dig uppdaterad inom ditt yrkesområde.
B-körkort (manuell)
God svenska i tal och skrift
Erfarenhet av snickeriarbete
Eftersom arbetet kan ske i miljöer där barn vistas, exempelvis skolor och förskolor, behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om rekryteringen
I denna rekryteringsprocess tillämpar vi löpande urval och kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi planerar att genomföra intervjuer under vecka 44, så avsätt gärna tid i din kalender redan nu.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en bred och varierad tjänst där du får arbeta med allt från reparationer och underhåll till specialanpassade lösningar. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som värdesätter gott samarbete och hög kvalitet.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Vår enhet på 16 personer är en av fyra enheter inom Fastighetsserviceavdelningen, där vi totalt är cirka 80 kollegor som arbetar tillsammans. Fastighetsserviceavdelningen tillhör Serviceförvaltningen i Lunds kommun. Hos oss blir du en del av ett engagerat och drivet team som trivs tillsammans, brinner för uppdraget och har roligt på jobbet.
Serviceförvaltningen tillgodoser Lunds kommuns övriga förvaltningar och kommunala bolags behov av service. Vi har cirka 600 anställda. Tillsammans arbetar vi för att bygga och förvalta kommunens byggnader, lokaler och bostäder samt säkerställer att de är hela, rena och funkar som de ska. Vi lagar mat åt kommunens barn, unga och äldre, vi tar hand om grönyteområden runt kommunens byggnader och vi sköter kommunens fordon och transporter. Här brinner vi för service!
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
