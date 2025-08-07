Snickare
Vill du ta nästa steg i din karriär som snickare? Vi söker dig som vill arbeta i en variationsrik roll på ett företag där yrkesstolthet, kvalitet och laganda står i fokus. Trivs du i din roll som snickare och uppskattar noggrant utförda arbeten? Är du självgående och gillar att ta ansvar? Då vill vi höra mer om dig - ansök redan idag!
I rollen som snickare hos Bygg & Fastighetsutveckling AB arbetar du med både mindre och större projekt inom byggservice i Västerås med omnejd. Projekten är omväxlande och innefattar bland annat:
Köksombyggnader
Renovering av badrum
Byggnation av uterum
Byte och montering av fönster och dörrar
Installation av solskyddsprodukter
Vi söker dig som är självgående, lösningsorienterad och har öga för detaljer. Du behöver kunna arbeta efter ritningar och instruktioner och trivs med att ta ansvar i dina uppdrag.
För att lyckas i rollen har du:
Antal års erfarenhet som snickare
B-körkort
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Meriterande är om du har erfarenhet av finsnickeri och vana att samordna med andra yrkesgrupper.
Vi erbjuder dig:
Ett stabilt företag med god sammanhållning
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka
Varierande arbetsuppgifter i en trygg arbetsmiljö
Möjligheter till utveckling och ansvar
Konkurrenskraftig lön
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Bygg & Fastighetsutveckling AB med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare adam.wilander@jobway.se
Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas givetvis konfidentiellt.Publiceringsdatum2025-08-07
Bygg & Fastighetsutveckling AB. Den kompletta byggaren med lyhördhet mot kunderna. Vi är företaget med det lilla extra och vår mål är alltid att kunden ska vara nöjd med utfört arbete. Vi jobbar tillsammans med våra leverantörer och ser till att du som kund får material samt arbeten utförda enligt gällande regler och att materialen är anpassade för vårt klimat.
