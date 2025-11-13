Snickare (2 Jobb)

EMJ Installation & Bemanning AB / Snickarjobb / Stockholm
2025-11-13


EMJ Installation & Bemanning AB söker flera Snickare för flera projekt
Primära uppgifter:
Rivning och uppbyggnad av väggar, väggkonstruktioner i badrum och kök, fönsterbyten, snickerier, takarbeten, montera kök, byggservice m.m.

Publiceringsdatum
2025-11-13

Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet
Bra svenska
Körkort B
Referenser

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
EMJ Installation & Bemanning AB (org.nr 556752-0852), https://emjbemanning.se/

Arbetsplats
EMJ Installation & Bemanning

Kontakt
Mikael Wallin
mw@emjbemanning.se

Jobbnummer
9602303

