Snickare (2 Jobb)
EMJ Installation & Bemanning AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EMJ Installation & Bemanning AB i Stockholm
, Norrtälje
, Uppsala
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
EMJ Installation & Bemanning AB söker flera Snickare för flera projekt
Primära uppgifter:
Rivning och uppbyggnad av väggar, väggkonstruktioner i badrum och kök, fönsterbyten, snickerier, takarbeten, montera kök, byggservice m.m.Publiceringsdatum2025-11-13Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet
Bra svenska
Körkort B
Referenser Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EMJ Installation & Bemanning AB
(org.nr 556752-0852), https://emjbemanning.se/ Arbetsplats
EMJ Installation & Bemanning Kontakt
Mikael Wallin mw@emjbemanning.se Jobbnummer
9602303