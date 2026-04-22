Snickare - Stockholm
Schnell Rekrytering AB / Snickarjobb / Stockholm
2026-04-22
eller i hela Sverige
Vi söker nu skickliga snickare åt ett expansivt och väletablerat byggföretag med stark framtidstro. Företaget har mycket projekt i pipen, en stabil orderingång och befinner sig i en tydlig tillväxtfas. Här får du möjlighet att komma in i ett bolag som satsar långsiktigt och där beslutsvägarna är korta.Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Som snickare kommer du att arbeta med varierande uppdrag inom både servicearbeten och entreprenadprojekt.
Du blir en del av ett bolag som arbetar med helhetslösningar inom bygg från idé till färdigställande. Det innebär att du får arbeta i projekt där struktur, kvalitet och yrkesstolthet står i fokus.
Arbetet är förlagt inom Skåne län, med utgångspunkt från aktuella projekt.
Vi söker dig som
Har minst tre års erfarenhet som snickare
Har erfarenhet av både service och entreprenad
Är självgående
Är noggrann och har ett starkt kvalitetstänk
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett bolag som växer och satsar framåt
Möjlighet att vara med på en spännande tillväxtresa
Varierande projekt och utvecklingsmöjligheter
Ett sammansvetsat team med bra arbetsmiljö
Långsiktiga projekt och stabil arbetsbelastningOm företaget
Företaget är en modern aktör inom byggbranschen som kombinerar projektutveckling med egen produktion. De arbetar nära sina kunder och tar ansvar genom hela byggprocessen, vilket skapar effektiva projekt och hög kvalitet i slutresultatet. Med fokus på hållbara lösningar, struktur och ett starkt driv framåt har bolaget snabbt etablerat sig och fortsätter växa i hög takt.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schnell Rekrytering AB
(org.nr 559517-3518)
