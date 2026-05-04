Smash Chef Till Smash-N-Go Frölunda
Smash-N-Go söker en Smash Chef till vår foodtruck i Västra Frölunda.
Vi är en foodtruck som gör smashburgare med högt tempo, tydliga rutiner och stark yrkesstolthet. Vi gör få saker, men vi gör dem ordentligt. Vår standard är enkel: maten ska vara riktigt god, gå ut snabbt och kunden ska bli bra bemött varje gång.
Som Smash Chef ansvarar du främst för köttet, stekhällen och burgarflödet. Du jobbar nära kassa/pack och ser till att burgarna håller rätt kvalitet även när det är högt tryck.

Dina arbetsuppgifter
Smasha och tillaga burgare enligt vår standard
Hålla koll på kött, crust, ost, timing och grillflöde
Följa orderlappar och kommunicera tydligt med teamet
Hålla arbetsytan ren och organiserad
Hjälpa till med förberedelser, service och städning vid behov
Bidra till ett snabbt, lugnt och professionellt arbetssätt
Vi söker dig som:
Är snabb, fokuserad och stresstålig
Lyssnar noggrant och lär dig snabbt
Bryr dig om kvalitet och detaljer
Trivs i ett högt tempo
Är en lagspelare som hjälper andra
Har en positiv och respektfull attityd mot både kunder och kollegor
Förstår att snabb service och bra bemötande går hand i hand
Erfarenhet från restaurang, grill, snabbmat eller kök är meriterande, men viktigast är rätt inställning, fokus och vilja att bli riktigt bra.
Vi erbjuder:
Arbete i en växande foodtruck med höga ambitioner
Tydliga rutiner och upplärning
Ett tight team där vi hjälper varandra
Möjlighet att utvecklas i takt med företaget
Timlön: 130-150 kr/timme, beroende på erfarenhet och ansvar
Hos oss passar du om du gillar tempo, kvalitet och teamwork. Det här är inte ett lugnt jobb - men det är ett jobb för dig som vill prestera, utvecklas och vara med och bygga något starkt.Så ansöker du
Skicka CV och några rader om dig själv, din erfarenhet och varför du vill jobba hos Smash-N-Go.
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: Allejipp@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Smash Chef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karchaoui, Aladdin-Nabil
topasgatan 1 (visa karta
)
421 48 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Karchaoui Aladdin-Nabil Jobbnummer
9890720