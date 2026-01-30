Slipare
Samsons Detaljhandel AB / Smedsjobb / Nybro Visa alla smedsjobb i Nybro
2026-01-30
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Samsons Detaljhandel AB i Nybro
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Utifrån kraftig expansion söker vi slipare till vår slipavdelning i Nybro
Vem är vi?
Vår verksamhet i Nybro omfattar renovering av svärd till skogsmaskinsskördare samt slipning av maskin-, paket- och motorsågskedjor samt hugg-, is- och fanerknivar. Vårt team i Nybro består idag av 9 st personer och bolaget (fd. RM Kedjeservice AB) har varit verksamt på plats sedan 2014 och är idag det ledande företaget i Sverige då det gäller kedjeslipning. Mars 2024 blev vi en del av bolaget Samsons.
Samsons vision är att vara den kompletta leverantören av förbrukningsmaterial till skogsmaskinsentreprenad i Sverige. I marknadssegmentet med efterbehandling av kapkedjor och svärd till avverkningsentreprenörer har Samsons redan idag en hög positionering, men vi vill tillsammans med våra medarbetare fortsätta utvecklas.
Samsons Nybro är idag en av fyra geografiskt spridda enheter som tillsammans inom Samsonsgruppen samlar in och levererar slipade kedjor till skogssverige hela vägen från södra Norrland i Sundsvall/Östersund ned till nordöstra Skåne. I denna vision har Nybro fått en central roll där merparten av Samsons kedjeslipning för Sverige kommer att utföras, som ett led i detta ökar vi återigen antalet slipar och personal i Nybro.
Om tjänsten
Du kommer att få en central roll i vårt tjänsteområde med slipning av kapkedjor till bolagets skogsmaskinskunder och vara en i vårt härliga team av skarpa medarbetare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Hantering av flertalet separata slipmaskiner som bearbetar kapkedjor.
• Ta ansvar att maskinell utrustning och övriga delar på arbetsstationen underhålls samt fungerar optimalt.
• Övervaka att utförd slipning håller våra höga kvalitetskrav och kundnöjdhet
• Att tillsammans med kollegor jobba för ständiga förbättringar i syfte att finslipa produktionsflödena.
Kompetenskrav
Du har industriteknisk bakgrund och erfarenhet av materialbehandling. Tidigare direkt erfarenhet av kedjeslipning är positivt. Du har grundläggande kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Personliga egenskaper
Din personlighet och din inställning lägger vi stor vikt vid. Du är van att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete. Du är en lagspelare som drivs av lagets måluppfyllelse samtidigt som du har fokus på din egen prestation och utveckling. Du tycker om struktur och ordning vilket gör att du kan arbeta systematiskt även under tidspress. Du är noggrann och har öga för detaljer. Med en öppen och flexibel grundsyn löser du och kollegorna effektivt problem och förbättrar arbetsflödena. Självklart bidrar du till en trivsam laganda och en väl fungerande arbetsplats.
Ansökan och tillträde
Ansökningar behandlas löpande. Tillträden enligt överenskommelse. Heltidstjänst. Dagtid. Lön efter kvalifikation och överenskommelse.
Ansökan skickas till Markus Mörk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: markus@samsons.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Slipare till Samsons Nybro". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samsons Detaljhandel AB
(org.nr 556792-1860), https://www.samsons.se/filer/slipare_nybro_2026.pdf
Sågaregatan 8 (visa karta
)
382 45 NYBRO Arbetsplats
Samsons Nybro Kontakt
Ansvarig Samsons Nybro
Robert Modig robert@samsons.se 0733322060 Jobbnummer
9715460