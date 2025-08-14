Slipare
Ikett Personalpartner AB / Smedsjobb / Habo Visa alla smedsjobb i Habo
2025-08-14
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Habo
, Mullsjö
, Jönköping
, Falköping
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
För kunds räkning söker vi en slipare i rostfritt stål.
Kunden är nu i behov av ny engagerad medarbetare till deras slipavdelning.
Som slipare kommer du att slipa rostfritt stål och ansvara för att samtliga produkter du färdigställer håller jämn och hög kvalitet. Vi vill att du som söker har någon tidigare erfarenhet av slipning i rostfritt stål.
Språkkunskaper: Goda språkkunskaper i svenska
Bostadsort: Vi ser helst att du bor i närområder då tjänsten är tänkt att övergå till anställning hos kund.
Du är van att arbeta i situationer som kräver både tempo och noggrannhet.
Arbetet är dagtid 7-16Profil
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder. Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven. Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration. Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses. Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001. Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet. För mer information och nyheter, följ oss gärna på: Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-a Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20015". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Kontakt
Elsa Carlberg elsa.carlberg@ikett.com Jobbnummer
9459224