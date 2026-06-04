Specialpedagog/speciallärare till Södervång i Vellinge
Vellinge kommun, Södervångskolan / Speciallärarjobb / Vellinge Visa alla speciallärarjobb i Vellinge
2026-06-04
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Södervångskolan ligger i Vellinge tätort, med gröna omgivningar och goda pendlingsmöjligheter med bil (gratis parkering) såväl som buss eller cykel.
Södervångs verksamheter omfattar en förskola samt en tvåparallellig (bortsett från två årskurser) F-9-skola med fritidshemsverksamhet för elever i årskurs F-6. Fritidshemmet har stor betydelse för våra elevers trygghet, utveckling och lärande. Vår skola kännetecknas av ett positivt klimat. Här möts du av engagerade, kreativa och professionella kollegor samt härliga barn och ungdomar.
Utmärkande för vår skola är att en del av eleverna i i årskurserna 4-9 går i musikklass, dit elever från hela kommunen är välkomna att söka. Vi är också stolta över vår framgångsrika skolidrottsförening där yngre elever aktiveras under ledning av elever i högstadiet samt vår hälsosatsning med Puls-pass två morgnar per vecka, utöver de två ordinarie idrottslektionerna.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår dels kartläggningar och viss undervisning men även att hålla i handledning och utbildningar riktade mot pedagogerna. Tillsammans med en annan specialpedagog kommer du att arbeta mot årskurserna 4-9. Den andra specialpedagogen är framförallt inriktad på matematik och vi vill därför att du har fokus på språk.
Du arbetar utifrån dina kunskaper för att i stort gynna det pedagogiska arbetet i grupp och ger dina kollegor verktyg kring olika lärsituationer. Du är ett konsultativt stöd till arbetslagen och enskilda kollegor och är behjälplig i målsättning och det stödjande arbetet. Du upprätthåller även goda kontakter med våra externa aktörer. Du undervisar elever, enskilt eller i grupp, utifrån kartlagda behov.
Du kommer att ingå i Södervångskolans elevhälsoteam i vilket specialpedagogerna ingår tillsammans med skolledare samt personal från centrala elevhälsan en kurator, en psykolog (deltid) och en skolsköterska.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att skolans verksamhet har en hög specialpedagogisk kompetens.Kvalifikationer
Du är behörig och legitimerad lärare med påbyggnadsutbildning specialpedagog eller speciallärare. Vi vill att du har goda kunskaper inom området språk.
Du har stor förståelse för det specialpedagogiska uppdraget och har såväl goda kunskaper och erfarenheter som engagemang för de olika delarna som ingår i rollen; kartläggning och undervisning av elever samt handledning och utbildning av pedagoger. Du tillämpar tydliggörande pedagogik i din dagliga praktik.
Du känner dig trygg i styrdokumentens krav på stöd och dokumentation. Du kan göra kvalificerade observationer av undervisning och analytiskt återkoppla och förmedla slutsatser till kollegor tydligt och på ett sätt som upplevs som ett stöd i utvecklingsarbetet.
Vi tror att du är en mästare på att bygga goda relationer med såväl elever och vårdnadshavare som skolledning och den personal du behöver samarbeta med mot det gemensamma målet.
Du är prestigelös och har lätt för att utforska och ompröva metoder. Du har god analytisk förmåga och strävar hela tiden efter att utveckla dig själv, vilket vi ser som nödvändigt då skolans värld är föränderlig.
Vidare ser vi också att du som söker har en god förmåga att ta ansvar och egna initiativ vad det gäller dina egna arbetsuppgifter, men också för sådant som ligger utanför ditt ansvarsområde. Du har lätt för att anpassa dig efter situationen samt efter ändrade förutsättningar och förändringar.
Du har också god vana av och kännedom om att arbeta med relevanta digitala verktyg.
Vi vill att du bidrar med din positiva människosyn, till ett bra samarbete och hög trivsel på arbetsplatsen, för både barn och vuxna!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi tillämpar löpande urval och vill därför uppmana dig att inkomma med din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330137". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Kommun
(org.nr 212000-1033), https://vellinge.se/sodervangskolan/
Vellinge kommun, Södervångskolan (visa karta
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235 81 VELLINGE Arbetsplats
Vellinge kommun, Södervångskolan Kontakt
Rektor Södervångskolan
Ulf Andersson ulf.andersson@vellinge.se 040-425068 Jobbnummer
9948844