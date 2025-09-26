Slip och polering

Dörarps Slip- och Polér AB / Smedsjobb / Ljungby
2025-09-26


Visa alla smedsjobb i Ljungby, Älmhult, Hylte, Alvesta, Värnamo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Dörarps Slip- och Polér AB i Ljungby, Värnamo eller i hela Sverige

Vi förädlar
Metaller som stål, plåt, mässing, koppar, aluminium, zink och rostfritt. Endast fantasin sätter stopp för de former som önskas bearbetas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@dorarp.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dörarps Slip- och Polér AB (org.nr 556663-0082)
Sjöängsvägen 9 (visa karta)
341 55  VITTARYD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Dörarps Slip & Polér AB

Kontakt
Niklas Byrskog
info@dorarp.com
0372-32032

Jobbnummer
9528429

Prenumerera på jobb från Dörarps Slip- och Polér AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Dörarps Slip- och Polér AB: