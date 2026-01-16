Skyrup Golf & Hotell Söker Kock
2026-01-16
I hjärtat av det skånska landskapet, omgiven av böljande golfbanor, Finjasjön och grönskande natur, ligger Skyrup Golf & Hotell. Här möts golfare, hotellgäster och konferenssällskap för att njuta av god mat, avkoppling och personlig service. Under golfsäsongen är tempot högt och stämningen varm - och nu söker vi en kock på 100% som vill vara med och skapa smakupplevelser som gästerna minns.
Som kock hos oss arbetar du i ett engagerat köksteam med fokus på vällagad mat och kvalitet. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Tillagning av lunch, à la carte och middagsservering
Förberedelser
Egenkontroll, hygien och ordning i köket
Samarbete med servering och reception för bästa möjliga gästupplevelse
Tjänsten är en säsongsanställning under golfsäsongen på 100%, med arbetstider förlagda till dag-, kvälls- och helgpass.
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för matlagning och kvalitet
Är stresstålig, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta i team men även kan ta eget ansvar
Har tidigare erfarenhet som kock (utbildning och erfarenhet är meriterande)
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsplats i naturskön miljö
Ett varierande arbete med säsongsanpassad meny
Ett sammansvetsat team och god arbetsgemenskapSå ansöker du
Skicka din ansökan till vår Platschef Daniel Edvardsson med CV och ett kort personligt brev. Urval sker löpande. daniel@skyrupsgk.se
Välkommen till Skyrup Golf & Hotell - där service och upplevelser står i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: daniel@skyrupsgk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Hässleholms Golfklubb
(org.nr 556772-4785)
Herrgårdsvägen 35 (visa karta
)
282 95 TYRINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hässleholms Golfklubb, AB Kontakt
Platschef
Daniel Edvardsson daniel@skyrupsgk.se 0763492882 Jobbnummer
9687425