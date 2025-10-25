Skyddskonsulent
Amplius Omsorg AB / Socialsekreterarjobb / Kalmar Visa alla socialsekreterarjobb i Kalmar
2025-10-25
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amplius Omsorg AB i Kalmar
, Torsås
, Karlskrona
, Ronneby
, Växjö
eller i hela Sverige
Amplius Omsorg är en vårdkedja som främst riktar sig mot kvalificerad utredning och behandling för barn med eller utan föräldrar. Vi jobbar även med skyddat boende, öppenvård och familjehemsvård. Vi söker nu en skyddskonsulent för att komplettera teamet. Vi har en spännande tid framför oss och utvecklar vår verksamhet. Du kommer få vara med på en spännande resa och forma verksamheten tillsammans med oss.
Om Amplius skyddat boende
Amplius skyddade boende riktar sig till kvinnor och familjer med barn 0-17 år, utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck. Alla som bor hos oss får stöd i form av bland annat skydd, praktisk hjälp med myndighetskontakter, stödsamtal/barnsamtal och annat praktiskt stöd i vardagen. Målet är att erbjuda en så normal och funktionell vardag som möjligt i en utsatt situation. Våra boendeformer finns i södra Sverige och vi erbjuder boende i egen lägenhet eller i kollektivt boende.
Verksamheten kommer att bedrivas med tillstånd från IVO.
Om rollen
Som skyddskonsulent kommer du att möta barn och vuxna utifrån deras specifika situation med fokus på skydd. Arbetet kräver att du är en trygg person som med stor empati och engagemang bidrar till att skapa lugn och trygghet både praktiskt och känslomässigt. Du behöver ha en förmåga att skapa en nära och god relation samt ha en lyhördhet för våra boendes behov och även en förståelse för våra boendes utsatta situation.
Vi arbetar på uppdrag från socialtjänsten där det bland annat ingår att göra kontinuerliga risk- och skyddsbedömningar och säkerhetsplaneringar. Vi arbetar utifrån ett kvalitetsledningssystem med tillhörande rutiner och policys där vi systematiskt arbetar med att utvärdera och förbättra vårt arbete. Samverkan med socialtjänst, andra myndigheter och verksamheter är centralt för oss. Dokumentation och att upprätta rapporter ingår i tjänsten.
I arbetsuppgifterna ingår samtalsstöd utifrån upplevt våld, stöd vid myndighetskontakter, upprätta risk- och skyddsbedömningar samt säkerhetsplanering, praktisk hjälp och känslomässigt stöd. Arbetsuppgifterna utförs i huvudsak i hemmet/bostaden hos våra boende, men kan även utföras på Amplius kontor. I arbetet ingår även att hämta och lämna personer som flyttar in eller ut från oss.
Arbetstiden är vardagar 8-17, men kan innebära kvällsarbete vid enstaka tillfällen utifrån verksamhetens behov. Vid hämtning och lämning omfördelas arbetstiden utifrån behov. Vi erbjuder anställning heltid, men kan även tänka oss en lägre omfattning 75-80% om det passar dig bättre. Du omfattas av förtroendearbetstid.
Om dig
Vi söker dig som har minst två års eftergymnasial utbildning inom socialt arbete som socionom, beteendevetare eller som har annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har minst två års erfarenhet av socialt arbete och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med våld i nära relation (VINR) och/eller hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Det är meriterande om du har jobbat med risk- och skyddsbedömningar som Freda, Sara, Patriark, SAM. Även utbildning i TMO (traumamedveten omsorg) är meriterande.
Du har ett starkt engagemang för utsatta grupper, i synnerhet våldsutsatta kvinnor och familjer med barn, och du har stor förståelse för våldets påverkan på individen. Du är både riskmedveten och lösningsfokuserad. För att trivas i rollen behöver du vara trygg, stabil och prestigelös. Du skiljer på det personliga och det professionella, är flexibel och har lätt för att anpassa dig till föränderliga omständigheter. Du har förmåga att skapa goda samarbetsrelationer och är en utpräglad lagspelare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Dina kunskaper i svenska och engelska är goda, både i tal och skrift. Har du ytterligare språkkunskaper är det meriterande. God datorvana och goda kunskaper om social dokumentation är nödvändigt. Körkort för personbil (B) är ett krav.
Söker du ett arbete där du kan göra skillnad, där du får jobba i ett företag som har höga kvalitetskrav och där utvecklings- och förbättringsarbete står högt på agendan? Vill du precis som vi göra det lilla extra och överträffa förväntningar? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-25Om företaget
På Amplius arbetar vi för en vidgad vård och omsorg. Därför lägger vi alltid mesta möjliga omtanke i våra verksamheter. För vi tror på att ett grundat arbetssätt skapar trygga miljöer när de behövs som mest. Våra verksamheter bygger på lika delar kvalitet, professionalitet, genuinitet och genomsyras av engagemang.
Vi som är en del av Amplius har alla gedigen utbildning och mångårig, kvalificerad erfarenhet av att möta barn, unga och familjer i behov av HVB-hem, familjehem eller skyddade boenden - både som vårdgivare och som myndighetsutövare.
Så här söker du jobbet
Skicka in CV och personligt brev till ansokan@ampliusomsorg.se
. Märk ansökan "Skydd". Vi genomför löpande urval under ansökningstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi genomför digitala och fysiska intervjuer. För anställning hos oss, krävs utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret, som du tar med dig till fysisk intervju.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: ansokan@ampliusomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skydd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amplius Omsorg AB
(org.nr 559230-4769) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Jennifer Qvick 072-195 63 55 Jobbnummer
9574457