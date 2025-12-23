Skrovmekaniker Muskövarvet
Vi söker nu skrovmekaniker till Muskövarvet, en roll för dig med tekniskt intresse, god fallenhet för montage och känsla för detaljer. I den här tjänsten arbetar du med felsökning, service och reparation av fartygens skrovrelaterade funktioner. Det handlar om allt från dörrar, luckor och tätningar till olika fasta installationer som ska sitta rätt, tätt och säkert. Det kan beröra fasta konstruktioner, infästningar och funktioner i skrovet.
Arbetet är varierande och praktiskt, med tydlig koppling mellan mekanik, montage och kontrollarbete. Du jobbar nära både kollegor och fartyg, ofta i trånga utrymmen, och behöver ha ett öga för hur saker ska fungera i verkligheten.
Observera:
Muskövarvet är en säkerhetsskyddad arbetsplats. Det innebär att du måste vara svensk medborgare, ha ett rent belastningsregister och kunna godkännas i en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Ansvarsområden
Som skrovmekaniker ansvarar du för att kontrollera, justera och säkerställa funktion och passform på fartygens skrovrelaterade komponenter. Du identifierar avvikelser vid kontroller och utför nödvändiga åtgärder, såsom justeringar, montage eller enklare mekaniska ingrepp. Arbetet sker ofta metodiskt och enligt fastställda rutiner, där kvalitet och säkerhet är avgörande. Arbetet innefattar även bultförband, infästningar och enklare mekaniska åtgärder, ofta i nära samarbete med andra yrkesroller på varvet.
En viktig del av rollen är dokumentation. Du ansvarar för att upprätta protokoll, följa upp kontroller och säkerställa att utfört arbete dokumenteras korrekt i system och enligt gällande rutiner.
Ort: Muskö, Stockholm
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Mån-tors 7-16, fre 7-13.30
Om dig
Vi söker dig med ett starkt tekniskt intresse och praktisk fallenhet. Du har sannolikt erfarenhet från montage, bygg, mekanik, karossarbete eller liknande tekniska yrken. Bakgrund från marin verksamhet, exempelvis som matros, är mycket meriterande, men inget krav.
Du är noggrann, lösningsorienterad och har lätt för att se hur saker ska sitta och fungera. Du trivs med ett arbete där precision är viktigt och där du kombinerar praktiskt arbete med administrativa uppgifter. Datorvana är en förutsättning, och du känner dig trygg med att arbeta i digitala system och Excel.
Inställning och tekniskt intresse minst lika viktigt som formell bakgrund.
Kvalifikationer
Teknisk bakgrund eller motsvarande praktisk erfarenhet
Erfarenhet av montage, mekaniskt arbete eller bygg
Förmåga att arbeta självständigt enligt instruktioner
God datorvana och erfarenhet av dokumentation/protokoll
Meriterande
Erfarenhet från marin verksamhet eller fartygsarbete
Bakgrund som matros eller arbete nära fartyg
Erfarenhet från industriell montageverksamhet
Erfarenhet från fordon, kaross eller byggsektorn
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. Företaget
Muskövarvet AB är ett efterfrågat och erkänt underhålls- och reparationsvarv som etablerades 2005 och sedan 2018 är en del av försvarskoncernen Saab. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Örlogshamnen på Muskö, cirka 60 km söder om Stockholm.
Varvet arbetar med helhetslösningar för både militära och civila fartyg - från konstruktion, service och teknisk support till reparationer, ombyggnationer och underhåll, på fartyg upp till cirka 50 ton. Bland kunderna finns civila redare och i stort sett samtliga offentliga redare, med Försvarsmakten som största uppdragsgivare.
Muskövarvet är ett företag där avståndet mellan beslut och handling är kort, och där du som medarbetare har stora möjligheter att vara delaktig i utveckling och förbättring av verksamheten. Företaget värdesätter medarbetarnas trivsel och delaktighet högt, med en företagskultur som genomsyras av teamwork, glädje och kontinuerlig kompetensutveckling.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet - och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
