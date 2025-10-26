Skräddare
Wirestams Affärsutveckling AB / Skräddarjobb / Trelleborg Visa alla skräddarjobb i Trelleborg
2025-10-26
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wirestams Affärsutveckling AB i Trelleborg
Vi söker en skicklig och serviceinriktad skräddare till vår butik, där vi erbjuder både försäljning av kläder och professionella ändrings- och måttjänster.
Som skräddare hos oss får du ett varierat arbete där du kombinerar ditt hantverkskunnande med personlig kundkontakt. Du hjälper kunder att hitta rätt passform och stil, utför justeringar och förändringar av plagg, samt bidrar till att skapa en positiv upplevelse i butiken.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: tepchi@wirestams.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wirestams Affärsutveckling AB
(org.nr 556616-5717)
Algatan 36 (visa karta
)
231 42 TRELLEBORG Arbetsplats
Tepchi Skrädderi Kontakt
Mustafa Rezai tepchi@wirestams.se 0737473898 Jobbnummer
9574578