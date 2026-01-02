Skövde Energi söker Trainee
På Skövde Energi är vi stolta över att vara en pålitlig energileverantör och en drivande kraft för hållbar utveckling i Skövde och regionen. Vi levererar el, fjärrvärme och fjärrkyla med fokus på förnybar energi och energieffektiva lösningar. Vår vision är att vara kraften för grön omställning och tillväxt; vi vill ha en ledande position inom omställningen till ett fossilfritt samhälle i hela Skaraborg, där vi i nära samverkan med våra kunder och samarbetspartners skapar långsiktiga värden genom innovativa och hållbara energilösningar.
Våra värdeord Tillsammans, Ansvar, Nytänkande och Hjärta genomsyrar allt vi gör. Vi tror på att arbeta tillsammans som ett team för att nå våra mål, att ta ansvar för människa, samhälle och miljö, att alltid vara öppna för nytänkande och innovativa lösningar, och att göra det med hjärtat.
Som trainee kommer du vara placerad inom verksamhetsområde Ekonomi och strategi och med det som utgångspunkt arbeta i projekt inom hela Skövde Energi. Detta ger dig möjlighet att få förståelse för vår verksamhet och våra affärsområden och möjlighet att jobba med både operativa och strategiska uppgifter inom olika delar av bolaget. Genom att delta i olika projekt kommer du att utveckla både dina tekniska och analytiska färdigheter, samtidigt som du får möjlighet att ta initiativ och forma lösningar på viktiga frågor inom företaget. Du får en nyckelroll där du kommer få arbeta med breda arbetsuppgifter och få överblicka hela verksamheten.
Under perioden kommer du att få dela erfarenheter med andra traineer på Växsjö- och Jönköping Energi. Ni får en möjlighet att dyka ner i olika delar av verksamheterna och utvecklas i en bransch som framöver står inför spännande utmaningar och möjligheter. Genom samarbete över bolagsgränserna erbjuder vi mentorskap mellan energibolagen, samordnade studiebesök och spaningar om branschens framtid för att du ska kunna få de bästa förutsättningarna att utvecklas, både som person och inför din framtida yrkesroll.
När ditt traineeår är avslutat kommer du att erbjudas en placering inom Skövde Energi som görs i samråd med dig för att passa din kompetens och dina intresseområden.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Är nyutexaminerad eller har max 2 års arbetslivserfarenhet efter dina studier.
• Är högskole- eller civilingenjör inom elkraft, energi, hållbara energisystem, industriell ekonomi eller liknande.
Har du läst en annan utbildning, men är intresserad av energibranschen? Sök! Vi är öppna för olika möjligheter.
• Är nyfiken, lösningsorienterad och har en stark vilja att utvecklas.
• Har god kommunikationsförmåga och gillar att samarbeta.
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
