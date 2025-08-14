Skolsköterska
Sollefteå kommun / Sjuksköterskejobb / Sollefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Sollefteå
2025-08-14
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun i Sollefteå
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.
Här bor människor med stark framtidstro, välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Vi söker en skolsköterska till Centrala elevhälsan med placering inom grundskolan i centrala Sollefteå.
Som skolsköterska i Centrala elevhälsan har du en anställning i kommunen, med egen mottagning på de skolor du ansvarar för. Du erbjuder hälsobesök utifrån kommunens gällande basprogram i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt erbjuder vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Du ingår också i det lokala elevhälsoteamet på dina skolor och arbetar där hälsofrämjande och förebyggande. Du ger stöd till elever utifrån din kompetens, vilket kan innebära enskilda samtal med elev eller information/lektioner med grupper/klasser tillsammans med andra ur elevhälsan. Skolsköterskorna träffas med regelbundenhet för samordning och handledning kring arbetsuppgifterna.
Vi söker dig som har förmåga att skapa goda relationer med barn och ungdomar och arbeta med enskilda elever såväl som med grupper. Arbetet innebär ett nära samarbete med skolans personal samt i team med övriga professioner inom elevhälsan; skolläkare, kuratorer, specialpedagoger, logoped och skolpsykolog. Du kommer även att ha kontakt med berörda myndigheter i olika elevärenden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad sjuksköterska med vidareutbildning som barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsjuksköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete som skolsköterska och/eller från barn- och ungdomssjukvård eller andra erfarenheter av arbete med barn och ungdomar.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1380168". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef Centrala elevhälsan
Linda-Marie Lindberg 073-274 69 34 Jobbnummer
9458062