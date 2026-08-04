Skolkurator, 40%
Mybe AB / Kuratorjobb / Huddinge Visa alla kuratorjobb i Huddinge
2026-08-04
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Liten skola med känsla.
Vi söker DIG som vill arbeta som kurator på vår lilla och familjära skola.
Tjänsten är deltid på 40%, förlagd på två dagar i veckan. Trygghetssamtal, samtal med elever samt del av skolans elevhälsoteam kommer vara dina huvudsakliga uppgifter. Vi ser gärna att du tycker om att röra dig bland elever och utför klassrumsbesök efter samråd med lärare.
Myrstugubergets Friskola är en grundskola mitt i Myrstugubergets bostadsområde- en s. k. "skola mitt i byn" som har funnits i över 30 år. Skolan har idag ca 116 elever fördelat från åk F-5 och många som bor i området söker sig hit. Skolan har ett gott rykte och präglas av ledorden "Det är viktigt för mig att det går bra för dig".
Personalen är engagerad, klasserna är mindre än genomsnittet och personalomsättningen låg. Det är en klass i varje årskurs och skolan är uppdelad på två avdelningar. På Vargen går åk 1, 2 och 3 och på Myran går F-klass, åk 4 och 5. Skolan leds idag av rektor, verksamhetsansvarig för fritidshemmet och arbetslagsledare som ansvarar för åk F-5.
Under de senaste två åren har skolan bland annat prioriterat arbetet med digitalisering och elevhälsa. De senaste läsåren har vi fokuserat på arbetet med språkutvecklande arbetssätt.
Skolan präglas av hög personaltäthet och behöriga lärare. Skolan har också ett EHT-team bestående av rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och speciallärare.
Tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningsperioden, så tveka inte med att söka redan idag.
Tjänsten är tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning och är anslutna till Kollektivavtal med Almega Utbildning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: djordje.petrovic@myrstuguskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skolkurator". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mybe AB
(org.nr 556217-7500)
Myrstuguvägen 357 (visa karta
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143 32 VÅRBY Jobbnummer
10021665