Nattfarmaceut
Apoteket AB / Apotekarjobb / Stockholm Visa alla apotekarjobb i Stockholm
2026-08-04
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Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Klarabergsgatan, Stockholm Central
Apoteket C W Scheele ligger centralt i Stockholm, mellan Centralstationen och Drottninggatans livliga puls. Vi är ett av få apotek i landet som har öppet dygnet runt, året om, vilket skapar en dynamisk och varierad arbetsmiljö med ett ständigt flöde av kunder och uppdrag.
Som Sveriges största apotek erbjuder vi en bred och spännande vardag där du hanterar allt från enklare kundärenden till mer avancerade uppdrag. Hos oss arbetar cirka 30 engagerade medarbetare i olika roller, vilket bidrar till en stark teamkänsla och goda möjligheter till utveckling.
Vår verksamhet sträcker sig långt utöver det traditionella apoteket. Vi ger service till vårdenheter, tillhandahåller skeppsapotek och hanterar akutbeställningar, inklusive antidoter, till vården i hela Sverige. Vi är också ett elevapotek och bidrar aktivt till framtidens kompetensförsörjning.
Vi samarbetar även med Apoteket Korpen i Gamla Stan, vilket innebär att arbete där kan förekomma.
Arbetstiderna för denna tjänst ligger inom ramen för det lokala apotekets öppettider: Tjänsten innefattar varierande arbetstider där du blir schemalagd kväll, natt och dagpass såsom arbetspass mellan kl. 16.00–01.00, 21.00–06.00 och 06:00 - 15:00.
Din roll
Ett unikt tillfälle för dig som är farmaceut och vill arbeta natt. Tjänsten är på deltid, cirka 35 timmar per vecka eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till kl. 21.00–07.00, men dagpass kan förekomma.
I rollen ansvarar du för att ge god service till apotekets kunder, hantera akuta läkemedelsleveranser till vårdenheter över hela landet, expediera e-handelsbeställningar, arbeta med varuhantering samt utföra varierande administrativa uppgifter som sker under nattetid.
Vi söker dig som trivs med att arbeta kvälls- och nattetid, uppskattar ett stort eget ansvar och är trygg i din yrkesroll. Du är en erfaren farmaceut som kan fatta egna beslut och arbeta självständigt.
Vad du kommer att göra hos oss:
Ge professionell rådgivning och skapa mervärde i varje kundmöte, med omtanke och förståelse för människors olika behov.
Bidra till patientsäkerhet och kvalitet i allt du gör, så att våra kunder kan känna sig trygga med oss.
Dela kunskap och erfarenhet med dina kollegor – vi växer och utvecklas tillsammans.
Hålla dig uppdaterad kring vårt sortiment och våra kampanjer, för att ge kunderna bästa möjliga hjälp.
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och kundupplevelsen på vårt apotek.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara legitimerad receptarie eller apotekare, med ett tydligt intresse för människor, hälsa och läkemedel.
Du har erfarenhet av att arbeta med receptexpedition i minst 1 år.
Du behöver kunna arbeta enligt schema dag-, kvälls- och nattpass.
Du gillar att arbeta i ett samarbetsorienterat team med gemensamt ansvar för de dagliga uppgifterna.
Du har ett varmt och professionellt bemötande där du ser varje kund
Vi tror att du trivs i ett sammanhang där struktur och resultat går hand i hand
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården – alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet – så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev – frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8147994-2130324". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apoteket AB
(org.nr 556138-6532), https://jobb.apoteket.se
Klarabergsgatan 64 (visa karta
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111 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Apoteket Jobbnummer
10021636