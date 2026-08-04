Lärare i engelska åk 7- till Hakkas skola
Gällivare kommun / Grundskollärarjobb / Gällivare Visa alla grundskollärarjobb i Gällivare
2026-08-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Beskrivning av verksamheten
Hakkasskolan ligger i byn Hakkas och är en rymlig F–9-skola på landsbygden i Gällivare kommun. Här finns förskoleklass, fritidshem och grundskola med cirka 70 elever från Hakkas och omkringliggande byar. Skolan har nära till badhus, skog och natur som används som en naturlig del av undervisningen och elevernas vardag. På Hakkasskolan är gemenskapen en av våra största styrkor. Den lilla skolans fördelar skapar nära relationer mellan elever och personal, där vi tillsammans vågar utvecklas, lyckas och lära av våra erfarenheter. Vår vision är "För en framtid där allt är möjligt!"
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla undervisningen och våra lärmiljöer för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att lyckas. Hakkasskolan är dessutom ackrediterad inom Erasmus+ för perioden 2021–2027. Genom internationella samarbeten får både elever och medarbetare möjlighet att delta i utvecklingsprojekt och utbyten med skolor runt om i Europa. Arbetet syftar bland annat till att stärka elevernas språkmotivation, utveckla undervisningen och ge nya perspektiv på lärande och den egna hembygden.Dina arbetsuppgifter
Som lärare i svenska för årskurs 7–9 ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplan och kursplan. Du arbetar aktivt för att skapa en trygg, stimulerande och inkluderande lärmiljö där eleverna ges goda förutsättningar att utveckla sina kunskaper och sin språkförmåga. Du följer elevernas kunskapsutveckling, dokumenterar och bedömer deras lärande samt samverkar med vårdnadshavare och övriga kollegor kring elevernas utveckling. Mentorskap kan ingå i tjänsten. Tjänsten omfattar 50 % i svenska årskurs 7–9. Beroende på din behörighet finns möjlighet att kombinera tjänsten med andra ämnen upp till 100 %.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska för årskurs 7–9. Har du behörighet i ytterligare ämnen ser vi det som meriterande, då tjänsten kan kombineras utifrån skolans behov. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande. Du är en tydlig och engagerad ledare med ett inkluderande och lyhört förhållningssätt. Du har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor samt arbetar självständigt, strukturerat och ansvarstagande. Vi värdesätter samarbete, kollegialt lärande och en vilja att utveckla undervisningen tillsammans med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid anställning krävs uppvisande av utdrag ur Polisens belastningsregister.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Ta del av friskvården: styrketräning och gruppträning, Dundret
Gratis bad 12ggr per månad
En friskvårdstimme per/vecka
Bli hälsoinspiratör på din arbetsplats
Ferieanställning
Utvecklingsmöjligheter: Få stöd av erfarna mentorer och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling. Möjlighet till utbildning i kombination med arbete.
Nära naturen: Kombinera din karriär med fantastiska friluftslivsmöjligheter i vackra Gällivare.
Innovativa arbetssätt: Vi satsar på modern pedagogik, samarbete och hållbar utveckling.
Vill du veta mer hur det är att jobba, leva och bo i Gällivare kommun? Då kan du läsa mer här: http://www.gallivare.se/lararjobbAnställningstyp/arbetstider
50 %, med möjlighet till utökad tjänstgöring upp till 100 % beroende på behörighet och verksamhetens behov. Visstidsanställning under läsåret 2026/2027, med möjlighet till förlängning.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning – ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-08-28.
Upplysningar
Rektor Per Coronius, tel:0970- 818 013
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076 137 80 78
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare, mailto:gallivare@sverigeslarare.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
982 81 GÄLLIVARE Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
10021635