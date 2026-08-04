Distributionschaufför till Bussgods Piteå, extra vid behov
Bussgods i Norr AB / Fordonsförarjobb / Piteå Visa alla fordonsförarjobb i Piteå
2026-08-04
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Bussgods i Piteå söker extrapersonal som kan jobba minst 2-3 dagar per vecka.
Arbetet på Bussgods i Piteå innebär framförallt utkörning/inhämtning av gods till/från företag och privatpersoner. Godshantering på terminal samt att hjälpa till med lastning och lossning av godsbussar kan förekomma.
Här krävs det egen planering för att få jobbet att fungera effektivt.
Anställningsform: Extra vid behov
Arbetstid: Måndag-fredag, kl.13.00 - som längst till kl.22.00Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
För rollen krävs att du har giltigt manuellt B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det viktigaste är inte vad du har gjort innan utan vi ser hellre att vi hittar rätt person som vi vill vara med och utvecklas tillsammans med oss. Du som söker är flexibel, serviceinriktad och ansvarstagande. Då det ingår daglig kundkontakt i rollen är det viktigt att du är social och utåtriktad. God datavana och erfarenhet av administrativt arbete är meriterande.
Vidare har du goda kunskaper i det svenska språket då många kontakter sker över telefon och det är viktigt att all dokumentation är korrekt och tydlig.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Bussgods är ett rikstäckande transportsystem som transporterar åt både företag och privatpersoner. Till största del sker detta i befintlig busstrafik med bussar som kör efter tidtabell. Detta gör Bussgods till ett av de miljövänligaste transportalternativen, då man kör både passagerare och paket på samma gång. Bussgods i Norr AB är ägt av Länstrafiken i Västerbotten AB, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland och Länstrafiken i Norrbotten AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: jobb@bussgods.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Piteå". Arbetsgivare Bussgods i Norr AB
(org.nr 556036-3284)
Sundsgatan 41 (visa karta
)
941 62 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bussgods Piteå Kontakt
Julia Galming Julia.galming@bussgods.se Jobbnummer
10021633