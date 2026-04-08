2026-04-08
Då vår nuvarande skolkurator ska gå vidare mot andra äventyr söker vi en ny engagerad skolkurator till vår verksamhet!
Om Natur och miljöskolan:
Natur och Miljöskolan i Åmål är en fristående skola som idag har drygt 150 elever från förskoleklass till åk 6. Skolan har kö av sökande elever för kommande år och är en populär och attraktiv skola i Åmåls kommun. Skolan, som har en stor naturskolgård som uppmuntrar till lek och kreativitet, är belägen centralt i tätorten Åmål.
Vår profil, "Natur, hälsa, miljö - ett ekologiskt synsätt", ett medvetet värdegrundsarbete och elevens utveckling mot målen, är prioriterade områden i vår verksamhet.
I vårt kollegium råder en flexibel, öppen och stödjande atmosfär där alla barn är "allas barn".
Läs mer om oss och vår skola på www.naturomiljoskolan.se
Uppdraget innebär:
I vårt elevhälsoarbete vill vi fokusera på det förebyggande och främjande arbetet och jobbar aktivt för att utveckla detta. Som kurator spelar du, som en del i skolans elevhälsoteam, en viktig roll i att bidra till denna utveckling.
Förutom enskilda elev- och föräldrasamtal, innebär uppdraget arbete med elever i grupp samt övergripande värdegrunds- och trygghetsarbete. Utifrån din profession ger du förslag på lämpliga åtgärder, strategier och metoder för att ge elever och grupper verktyg till social utveckling, ökad måluppfyllelse och trivsel. Du kommer att jobba i nära samarbete med/handleda övrig personal på skolan samt ansvara för visst utredningsarbete. Natur och miljöskolan är en del av Backa Barnet och som ett led i detta kommer du som kurator vid behov även att samverka med externa aktörer, såsom socialtjänst, vård och BUP.
Kvalifikationskrav och personliga egenskaper:
För tjänsten som skolkurator söker vi dig som:
har en socionomexamen, socialpedagogutbildning eller motsvarande.
har förmågan att se elevers olika behov och tar hänsyn till deras individuella förutsättningar.
väljer att se möjligheter istället för hinder
har en öppen attityd och ett inkluderande förhållningssätt.
är trygg och stabil och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med både elever, kollegor och föräldrar.
är positiv och lösningsfokuserad och har förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.
Vi erbjuder dig ett arbete tillsammans med en personalgrupp som
alltid sätter eleven i centrum och utgår från den enskilde elevens förutsättningar.
som ser möjligheter och inte svårigheter i det dagliga arbetet.
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas söker vi en skolkurator på motsvarande 40-50% tjänst. Utifrån upplägg och behov, kan omfattningen komma att förändras. Arbetstiden kan, beroende på den sökandes övriga förutsättningar, till viss del vara flexibel. Tjänsten kan med fördel kombineras med andra uppdrag och du bör kunna ta uppdraget som konsult.
Tillträde till tjänsten är 2026-08-11
Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV som ska vara inkommen senast den 15/5 2026.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag har passerat.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: marika@naturomiljoskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skolkurator".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Natur- och Miljöskolan i Åmål AB
rektor
Marika Dahlström marika@naturomiljoskolan.se 0768271177 Jobbnummer
