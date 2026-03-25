Skolkurator
Skolkurator - en heltid tillsvidaretjänst inom den gemensamma elevhälsan med partiell placering på Fågelvikskolan (7-9).
Vill du vara en del av en kommun som sätter trygghet, delaktighet och elevers välmående i centrum? Tibro kommun söker nu en engagerad skolkurator till en tillsvidareanställning inom den gemensamma elevhälsan, där du får kombinera nära elevarbete med kommunövergripande utveckling. Tjänsten är delvis placerad på vår högstadieskola.
På grund av en föräldraledighet söker vi också en vikarierande skolkurator som är placerad på Baggeboskolan F-6 (se separat annons).
Om den gemensam elevhälsan - Barn & Utbildning, Tibro kommun
Som skolkurator hos oss tillhör du den gemensamma elevhälsan som består av skolkuratorer, skolsköterskor och under läsåret förstärks med en logoped och en specialpedagog med övergripande uppdrag. Du har elevhälsochef som din närmsta chef och ingår i ett kuratorsteam med fyra andra engagerade kollegor.
Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut.
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar - och skapar mervärden tillsammans!Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Tjänsten är fördelad med 50% gentemot Fågelvikskolan Tibros högstadium och 50% gentemot riktade uppdrag inom någon av kommunens F6 skolor beroende på behov och kompetensprofil samt övergripande uppdrag.
Du har tillsammans med dina kollegor en central roll i att stödja elevernas sociala- och psykosociala välbefinnande och utveckling i syfte att underlätta för lärande och kunskapsutveckling. Rollen innebär både självständigt arbete och ett nära teamarbete.
Du kommer bland annat att:
* bidra till trygga, tillgängliga och socialt hållbara lärmiljöer
* bidra med psykosocial kompetens i skolenhetens elevhälsoarbete
* medverka i närvaroarbete och främjande insatser kopplat till trygghet och likabehandling
* arbeta konsultativt gentemot pedagoger och skolledning
* dokumentera i enlighet med Barn & Utbildnings rutiner för att stärka likvärdighet och kvalitet
* ingå i kuratorsteamets utvecklingsarbete för kommunens gemensamma elevhälsa.
Rollen ger dig möjlighet att både arbeta nära elever och vara med och stärka strukturer och arbetssätt i elevhälsan på kommunnivå.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom. Att du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator ser vi som meriterande.
Du är trygg i din roll, lyhörd, analytisk och har förmåga att skapa tillit och bygga goda relationer med elever, personal och vårdnadshavare.
Vi ser gärna att du:
* har erfarenhet av elevhälsoarbete i grundskola/gymnasiet
* har god förmåga att samarbeta i team och bidra till samsyn
* har kompetens inom främjande och förebyggande arbete
* ser värdet av att kombinera elevnära arbete med övergripande utveckling
* har erfarenhet av/är instruktör i YAM (Youth Aware of Mental Health)
Personlig lämplighet är viktigt och vi lägger stor vikt vid din förmåga att bidra till lugna, tillgängliga och trygga lärmiljöer.
Vi erbjuder
* varierade och välutvecklade lärmiljöer och engagerad personal
* delaktighet i den kommunövergripande gemensamma elevhälsans utveckling
* ett varmt och lösningsfokuserat arbetsklimat
ÖVRIGT
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringsperioden. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315367". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tibro kommun
(org.nr 212000-1660) Kontakt
Rektor och elevhälsochef
Murielle Ovise murielle.ovise@tibro.se 0504-18483 Jobbnummer
9819575