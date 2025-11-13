Skolkurator
2025-11-13
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Furulundsskolan är Eksjö kommuns enda F-9 skola med ca 260 elever och ca 60 personal. Skolan ligger i centrala Mariannelund men med närheten till naturen. Skolan är indelad två enheter Furulundsskolan A med rektor Emma Forss och arbetslag F-6 och fritidshemmet Pingvinen. Furulundsskolan med rektor Maria Stejdahl och arbetslag 7-9.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Då vår nuvarande kurator ska vara föräldraledig söker vi dig som vill arbeta som skolkurator på Furulundsskolan F-9. Du kommer vara en del av skolans elevhälsa och arbetar tillsammans med skolsköterska, skolpsykolog, speciallärare, specialpedagoger och rektorer. Du ingår i elevhälsan både för F-6 och 7-9. Du ingår även i våra trygghetsteam.
Ditt främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och främjande omkring elevernas lärande och utveckling. Du tillför psykosocial kompetens till det pedagogiska arbetet som sker i skolan. Du har ett uppdrag att driva arbetet med skolans närvarofrämjande arbete och likabehandlingsarbete.
Du kommer att genomföra stöd- och motivationssamtal med elever och du kommer att ha ett nära samarbete med vårdnadshavare och personal. Samverkan med externa parter och myndigheter såsom socialtjänst, TSI och BUP/BHU ingår också.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller likvärdig utbildning och erfarenhet av arbete som skolkurator eller annat social arbete med barn och unga.
Vi vill att du är strukturerad och kan organisera och planera ditt arbete både enskilt och tillsammans med andra.
Att bygga relationer är en stor del av arbetet och är en egenskap som vi eftersträvar att du har.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289731-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö kommun
(org.nr 212000-0589) Kontakt
Rektor Furulundsskolan
Maria Stejdahl maria.stejdahl@eksjo.se 0381-36902 Jobbnummer
9604300