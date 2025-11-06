Skolkurator
2025-11-06
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
Nu förstärker vi elevhälsan genom att anställa två kuratorer och i och med det intensifiera arbetet med tidiga och förebyggande insatser. Skolkuratorn har en nyckelroll i att tidigt uppmärksamma psykosociala behov, främja elevernas välmående och bidra till en trygg och inkluderande skolmiljö.
Vi ser fram emot din ansökan!
Arbetsuppgifter
I din roll som skolkurator tillför du psykosocial kompetens i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på individ-, grupp och organisationsnivå. I uppdraget som skolkurator arbetar du även med sedvanliga kuratorsuppgifter med elever och grupper i skolan. Skolkuratorns arbete sker i samverkan med elevhälsans övriga professioner och elevhälsoteam på skolorna. I uppdraget ingår ofta föräldrakontakter samt samverkan med externa aktörer så som socialtjänsten, BUP, HAB, hälsocentral eller andra instanser. Som skolkurator är du en del av Elevhälsan, den del av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en så väl fungerande undervisningssituation som möjligt.Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
Socionomexamen, beteendevetare eller annan utbildnings som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, självständighet och förmåga att samarbeta. Du har goda kunskaper om psykisk hälsa/ohälsa hos barn och unga. Meriterande är utbildning och/eller erfarenhet av psykosociala/stödjande samtal samt att leda grupper för elever, men även för föräldrar och personal. Som person är du flexibel, självständig och trygg i din yrkesroll samt har lätt till samarbete.
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Mer om tjänsten
100% tillsvidareanställning, semesteranställning.
Tillträde enl överenskommelse.
Din anställning är inom Elevhälsan underställd enhetschef, fn. med placering på grundskola inom Piteå kommun.
För anställning i Elevhälsan krävs uppvisat utdrag ur belastningsregister.
Välkommen med din ansökan senast 251123
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Utbildningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs merwww.pitea.se/jobbaiskolan
- Framtidens skolawww.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
(org.nr 212000-2759), http://www.pitea.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Piteå Kommun Kontakt
Enhetschef Elevhälsan
Cicilia Johansson Cicilia.Johansson@pitea.se 0911-696338 Jobbnummer
9592364