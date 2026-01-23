Skolbussförare Tidaholm
2026-01-23
Hällestá Buss som bedriver skolskjutstrafik i Tidaholms kommun. Vi behöver förstärka personalstyrkan med en chaufför.
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att köra skoleleverna till och från skolorna i Tidaholms kommun. I arbetsuppgifterna ingår även fordonsvård. Arbetet är förlagt skoltid måndag till fredag och arbetspassen är delade.
Om dig
Du bör ha en god förståelse och empati för olika människors behov och önskemål. På depån är ni ett antal chaufförer som arbetar tillsammans och hjälper varandra och då är det viktigt att du har en god förmåga att samarbeta med andra.
Vi ser gärna att du som söker är van att arbeta med trafik och/eller människor. Du behöver inte nödvändigtvis arbeta som busschaufför idag men det är ett krav att du har körkort för buss.Erfarenhet och utbildning
Du behärskar svenska språket.
Du har D-Körkort.
Du har YKB.
Erfarenhet från yrket är meriterande men inget krav.
Lön: Enligt avtal
Övrig information
Vi tillämpar löpande urval så sök gärna direkt.
Har du frågor kring tjänsten kan du kontakta Per Johansson på karriar@hallestagruppen.se
eller 010-585 25 00.
Familjeföretaget Hällestá Buss startades 1976 och bedriver skolskjutstrafik och beställningstrafik. Den största delen av verksamheten är skolskjuts. Företaget har skolskjutsverksamhet i följande kommuner: Kil, Finspång, Mullsjö, Tidaholm, Askersund, Söderköping, Karlskoga, Karlsborg och Karlstad.
Om anställningen
Omfattning: Deltid
Varaktighet: Tillsvidare
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
