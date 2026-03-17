Skolbibliotekarie
2026-03-17
Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Surahammars bibliotek är en mötesplats dit alla är välkomna för kulturupplevelser och kunskapsinhämtning. Verksamheten är lokaliserad i Surahammar, Ramnäs och Virsbo. Vi arbetar med uppsökande verksamhet utanför biblioteksrummet och samarbetar med flera aktörer i olika sammanhang. Biblioteket har läsfrämjande arbete för både barn och vuxna. Surahammars bibliotek ingår i Bibliotek i Västmanland samarbetet med att gemensamt biblioteksdatasystem för Västmanland.
Vill du vara med och forma framtidens bibliotek i Surahammars kommun?Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
Nu söker vi en engagerad skolbibliotekarie som vill bygga upp skolbiblioteksverksamheten i kommunens grundskolor. Ditt uppdrag är att främja elevernas läslust och att öka deras medie- och informationskunnighet. I nära samverkan med pedagoger, elevhälsa och skolledning utvecklar du skolbiblioteket som en pedagogisk resurs där våra elever inspireras i sin läsning och i sitt kunskapssökande. Tjänsten är förlagd till fyra av kommunens grundskolor: Starbäcksskolan F-6, Nytorpsskolan F-6, Tuppkärrsskolan 4-6, samt Hammarskolan 7-9, din placering är på Biblioteket.
I rollen som skolbibliotekarie ingår bland annat att:
• Arbeta med läsfrämjande insatser, t.ex. boksamtal, läsprojekt och teman.
• Arbeta med att stärka elevernas informationskompetens och källkritiska kunnande.
• Samarbeta med skolans personal för att integrera skolbiblioteket i undervisningen.
• Ansvara för medieurval och inköp.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleexamen med inriktning bibliotek- och informationsvetenskap eller annan akademisk utbildning som är relevant för tjänsten. Du ska ha goda kunskap om barn- och ungdomslitteratur, vara pedagogiskt lagd, gärna med erfarenhet från arbete i skolmiljö och vana att prata inför grupper. Du har god digital kompetens, gärna också erfarenhet av digitala läranderesurser.
Ditt förhållningssätt är tydligt, tillåtande och inkluderande vilket gör dig till en trygg vuxenresurs för våra barn- och ungdomar i skolan.
Det är viktigt att du har en positiv attityd, god samarbetsförmåga men även att du har en egen drivkraft och kan arbeta självständigt. Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och social kompetens.
Meriterande är: Surahammars kommun är finskt förvaltningsområde och vi ser finsktalande sökande med tvåspråkskompetens, erfarenhet av arbetet i bibliotekssystemet Koha. Körkort B-behörighet.
ÖVRIGT
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens misstankeregister och från belastningsregistret, som inte är mer än 6 månader gammalt.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/182". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surahammars kommun
(org.nr 212000-2031) Arbetsplats
Surahammars kommun, Biblioteket Kontakt
Kultur- och Fritidschef
Gunilla Falk gunilla.falk@surahammar.se 0220-39094 Jobbnummer
9803471