Dals-Eds kommun belägen i det natursköna Dalsland, "Ett Sverige i miniatyr", har cirka 4600 invånare, varav 3000 i tätorten Ed. Vi är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utveckling av såväl individ som organisation. Vi värdesätter tillit, trygghet och omtanke. Vår förmåga att skapa trivsel och vara en flexibel organisation avgör hur vi lyckas i framtiden. Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommunikationer till exempelvis Oslo och Göteborg. Visste du att vi även har goda pendlingsmöjligheter från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla med en restid på 40 - 60 minuter och att vi har flera medarbetare som pendlar till vår fantastiska arbetsplats varje dag. För mer information om kommunen, gå in på www.dalsed.se
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för barnomsorg, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola med tillhörande LSS-boende, vuxenutbildning, kulturskola samt ungdomsverksamhet i Dals-Eds kommun. Verksamheterna är av avgörande betydelse för samhällsmedborgarna. Med öppenhet och ansvarskänsla arbetar drygt 300 medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen med stor respekt för sina uppdrag. Korta beslutsvägar och ett gott samarbetsklimat skapar goda förutsättningar för utveckling med kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens hemsida www.dalsed.se.
Skolbiblioteket bör vara en del av den pedagogiska verksamheten i skolan. Skolbibliotekets verksamhet ska bidra till att främja läsning och medie- och informationskunnighet hos eleverna, bidra till goda studieresultat samt verka för kultur, litteratur och bildning i en vidare bemärkelse. Enligt bibliotekslagen ska ett särskilt fokus läggas på personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer som har ett annat modersmål än svenska.
Dals-Eds kommun har 3 skolor; Snörrumsskolan, Hagaskolan och Utsikten. Samtliga skolor ligger i Eds tätort. Vi söker nu en skolbibliotekarie på heltid, som fördelar sin tid mellan skolorna utifrån elevantal och behov. På Snörrumsskolan finns ca 200 elever i förskoleklass - årskurs 3 samt anpassad grundskola, på Hagaskolan finns ca 300 elever i årskurs 4-9 samt anpassad grundskola, och på Utsikten finns gymnasium och anpassad gymnasieskola med totalt ca 75 elever. Till skolbibliotekariens hjälp finns på varje skola någon lärare eller elevassistent som har en liten del av sin tjänst riktad mot skolbiblioteket. Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Skolbibliotekariens uppgift blir att i samarbete med lärare och övrig skolpersonal verka för ett ökat intresse för läsande och en ökad medie- och informationskompetens hos eleverna. Du ansvarar för att underhålla och utveckla skolbibliotekets bestånd av medier samt för att tillgängliggöra skolbiblioteket och dess resurser för elever och lärare.
Dals-Eds kommun har under 2025 påbörjat ett arbete med att förbättra skolbiblioteken och under hösten 2025 arbetar vi med att ta fram en skolbiblioteksplan. Detta sker i samverkan med folkbiblioteket. Som skolbibliotekarie får du framöver en viktig roll i att fortsätta utveckla skolbiblioteken och dess verksamhet utifrån skollag, bibliotekslag och övriga styrdokument.
KVALIFIKATIONER:
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap, eller i andra hand en examen från en annan relevant högskoleutbildning. Du vill vara en drivande kraft i utvecklingen av våra skolbibliotek och genomföra förbättringar tillsammans med elever, lärare och skolledning, enligt gällande lagstiftning. Utifrån dina kunskaper inom biblioteks- och informationsvetenskap är du ett komplement till lärarna och kan vara ett stöd för elever gällande bland annat läsfrämjande och medie- och informationskompetens. B-körkort är ett krav.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR:
• Tillsvidareanställning
• Tillträde 260101 eller enligt överenskommelse
• Sysselsättningsgrad 100%
• Arbetet förlagt till dag
UPPLYSNINGAR:
ANSÖKAN:
Enligt avtal.
