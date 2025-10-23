Skoladministratör
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum
2025-10-23
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum i Järfälla
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Järfälla språkcentrum söker en ny skoladministratör som kommer att ingå i enhetens ledningsgrupp tillsammans med enhetschef och biträdande enhetschef. Eftersom vi är en enhet med många nationaliteter söker vi dig som har ett interkulturellt förhållningssätt. Det är även viktigt med mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och i skrift, men det betyder inte att svenska måste vara ditt modersmål. Du behöver också ha goda kunskaper i engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som flexibilitet, personlig mognad, självständighet och samarbetsförmåga. Du behöver kunna hålla många bollar i luften samtidigt. I arbetet ingår att ta eget ansvar och genomföra fattade beslut.
Arbetsuppgifterna är i huvudsak
* elevadministration kring allt som gäller modersmålsundervisning, studiehandledning och betygsadministration
* administration kring mottagande av nyanlända elever
* arkivering
* övrig administration
* ha täta kontakter med skoladministratörer på både kommunala och fristående skolor i kommunen
* kontakt med medborgare (främst vårdnadshavare)
Du är noggrann, strukturerad och serviceinriktad. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.Kvalifikationer
Utöver att ha erfarenhet och behärska ovanstående områden behöver du också kunna hantera en rad datasystem såsom:
* Officepaketet
* Edlevo (elevhantering, utveckling av mo/nyanlända-delen i samarbete med systemansvarig)
* V-klass (Skolportal för anställda och vårdnadshavare)
Du är också van att arbeta i andra digitala system. Det är en fördel om du tidigare har arbetat inom skola och har erfarenhet av skoladministrativa system.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285975". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Järfälla Språkcentrum Kontakt
Enhetschef
Anette Bringsén Dahlberg anette.bringsen.dahlberg@jarfalla.se Jobbnummer
9571836