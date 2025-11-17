Skogsvårdsarbete

RH skogsservice AB / Skogsbrukarjobb / Hagfors
2025-11-17


RH Skogsservice AB söker röjare - säsong 2026

Inför säsongen 2026 söker vi motiverade personer som vill arbeta med skogsröjning i Sverige.
Arbetet är både fysiskt krävande och kräver god samarbetsförmåga. Eftersom du även bor tillsammans med ditt arbetslag är de sociala delarna och flexibilitet viktiga.

Publiceringsdatum
2025-11-17

Kvalifikationer
• Erfarenhet av manuellt skogsarbete, gärna i Sverige.
• Utbildning inom skogsbruk.
Meriterande:
• Kunskaper i engelska.
• Körkort B.
Anställning: Säsongsanställning
Lön: Enligt kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: rhskogsservice@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
RH skogsservice AB (org.nr 559251-0886)

Jobbnummer
9608089

