Skogsvårdsarbete

2025-11-17
, Munkfors
, Sunne
, Torsby
, Filipstad
RH Skogsservice AB söker röjare - säsong 2026
Inför säsongen 2026 söker vi motiverade personer som vill arbeta med skogsröjning i Sverige.
Arbetet är både fysiskt krävande och kräver god samarbetsförmåga. Eftersom du även bor tillsammans med ditt arbetslag är de sociala delarna och flexibilitet viktiga.
• Erfarenhet av manuellt skogsarbete, gärna i Sverige.
• Utbildning inom skogsbruk.
Meriterande:
• Kunskaper i engelska.
• Körkort B.
Anställning: Säsongsanställning
Lön: Enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: rhskogsservice@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RH skogsservice AB
(org.nr 559251-0886) Jobbnummer
9608089