Skogsröjare

Gomez Espana, Merian Fabiola / Skogsbrukarjobb / Örnsköldsvik
2025-11-11


Hej. Vi är ett mindre företag i Örnsköldsvik som håller på med skogsvård där vi har avtal mot norra skog . Vi utför rörarbeten runt hela Örnsköldsvikskommun och även ibland i Västerbotten Nordmalings kommun. Vi söker därför 6 arbetare för kommande säsong som är arbetsvillig och har god fysik att kunna hantera jobbet i skogen. Vi ser gärna att du har någon erfarenhet sedan tidigare med liknande arbete.körkort är meriterande och även kort för röjsåg. Arbetet börjar i april och sträcker sig till sista november tveka inte att söka om du känner att det är rätt för dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: nilsrenberg8954@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gomez Espana, Merian Fabiola
Gammelåvägen 10 (visa karta)
896 31  HUSUM

Arbetsplats
Gomez Espana Merian Fabiola

Kontakt
Nils Renberg
nilsrenberg8954@gmail.com

Jobbnummer
9599989

