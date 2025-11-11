Skogsröjare

Hej. Vi är ett mindre företag i Örnsköldsvik som håller på med skogsvård där vi har avtal mot norra skog . Vi utför rörarbeten runt hela Örnsköldsvikskommun och även ibland i Västerbotten Nordmalings kommun. Vi söker därför 6 arbetare för kommande säsong som är arbetsvillig och har god fysik att kunna hantera jobbet i skogen. Vi ser gärna att du har någon erfarenhet sedan tidigare med liknande arbete.körkort är meriterande och även kort för röjsåg. Arbetet börjar i april och sträcker sig till sista november tveka inte att söka om du känner att det är rätt för dig.