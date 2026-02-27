skogsarbetare, plantering
2026-02-27
, Lessebo
, Nybro
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frelas GrönService HB i Emmaboda
Vi söker arbetare till skogsplantering. Jobb med planteringsborr och planteringsrör.
Jobb from 2024.04.01 i minst 3 månader. Till bra och duktiga arbetare vi kan erbjuda jobbet på längre tid, inklusive tillsvidareanställning.
Behov:
Mycket bra hälsa, pga arbete kräver fysisk ansträngning.
Efter några dagars arbete bör en viss standard utföras norm (ställ in standard beroende på ytan på vilken arbetet utförs).
Förmåga att arbeta i ett lag (3- 6 personer).
Ansvar och mycket god kvalitet på arbetet.
Kunskaper i engelska och svenska är inte nödvändiga.
Gärna, personen interessade av långsiktigt samarbete.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jobbfrelasgronservice@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frelas Grönservice HB
Marknadsvägen 22 (visa karta
)
361 94 ERIKSMÅLA Kontakt
Marcin Frelas jobbfrelasgronservice@gmail.com 0735815333 Jobbnummer
