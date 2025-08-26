Skoglig planerare
2025-08-26
Är du vår nya kollega? Billerud förstärker teamet och söker en skoglig planerare till Dalarna.
Har du ett stort intresse för skog och planering och vill vara med och utveckla verksamheten? Då är detta något för dig. Vi erbjuder dig ett omväxlande och fritt arbete ute i naturen med ansvar över den egna arbetstiden.
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med hållbart skogsbruk. Vår skogsavdelning ansvarar för att försörja våra svenska industrier med massaved, flis och bränsle. Vi har fältverksamhet i Mellansverige och Norrbotten där vi köper virke från privata skogsägare. Dessutom bedriver vi ett certifierat och hållbart skogsbruk på Bergvik Skog Östs, Marma Skogs & Hällefors-Tierp Skogars innehav.
Som skoglig planerare hos Billerud blir du en nyckelspelare i arbetet med att planera avverkning och skogliga åtgärder. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar avverkningsplanering inför gallring och föryngringsavverkning, ajourhållning av beståndsregister samt naturvärdesbedömning. Tjänsten är placerad vid vårt kontor i Malung.
Detta är ett omväxlande och fritt arbete med ansvar över den egna arbetstiden , där du spenderar mycket tid i skogen. En framgångsfaktor är att du till din hjälp har ett starkt lokalt team bestående av virkesköpare, produktionsledare och skogsvårdare , där ni samverkar för bästa möjliga resultat.
Med din skogliga kunskap, förvärvad genom utbildning eller erfarenhet, kommer du att vara avgörande för vår fortsatta framgång. Ditt arbete kräver god fältförmåga och förmågan att fatta egna väl avvägda beslut. Vi värdesätter din samarbetsförmåga högt och ser gärna att du är prestigelös med ett ödmjukt förhållningssätt till utveckling och dina nya lagkamrater.
Bli en del av en framåtsträvande organisation där vi sätter kunden i fokus, vågar prova nytt, driver förändring och värnar om varandra.
Resan börjar i skogen där vårt mål är att ta hand om skogens alla värden för en hållbar framtid. Vill du ta vara på skogens alla värden och utvecklas med oss?
I denna rekrytering samarbetar Billerud med Randstad. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Madeleine Scherling på 070-1672603, madeleine.scherling@randstad.se
eller Anna Lindqvist, anna.lindqvist@randstad.se
Välkommen med din ansökan senast den 2025-09-15.
Billerud är en jämställd arbetsgivare. Vi omfamnar mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
Avverkningsplanering inför gallring och föryngringsavverkning.
Ajourhållning av beståndsregister.
Naturvärdesbedömning.
Samverkan i det lokala teamet med bland andra virkesköpare, produktionsledare och skogsvårdare.
Skoglig utbildning eller motsvarande kompetens.
God fältförmåga och förmåga att fatta egna beslut.
God samarbetsförmåga.
B-körkort.
Kunskaper i avverkningsplanering.
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB
Vi på Billerud tror att när vi har morgondagen i åtanke gör vi vårt bästa idag. Tack vare våra medarbetare är vi ett världsledande företag inom vår bransch av förnybara papper- och förpackningsmaterial. Vi jobbar med hållbarhet i alla led för att skapa en hållbar framtid - från produkt till människan. Genom våra globala program Hållbara medarbetare och Hållbara ledare sätter vi våra medarbetare i fokus - att de ska utvecklas med oss och bli mer hållbara. Vill du uppnå din fulla potential och bidra till en hållbar morgondag? Bli en del av oss!
Våra rötter och vår stolta historia inom skogs- och pappersindustrin sträcker sig mer än 150 år tillbaka i tiden. Vår utgångspunkt är att nyfiber från långsamt växande nordiska skogar utgör grunden för några av de bästa presterande förpackningsmaterialen. Som Sveriges största brukare av fiberråvara är skogsavdelningens uppdrag att trygga företagets svenska industrier med massaved, flis och bränsle.
