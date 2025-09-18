Skjutstativsförare
Vi söker nu Jönköping bästa skjutstativsförare. Jobbet innebär truckkörning men annat lagerjobb kan förekommaPubliceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Vi söker dig som kan jobba självständigt, är driven och en riktig stjärna på att hantera en skjutstativstruck och som vill bli en del av ett engagerat och samarbetsinriktat team. Du trivs med att ta ansvar, arbeta strukturerat och bidra till en positiv arbetsmiljö där alla får möjlighet att växa.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Körning av skjutstativtruck
Samarbete med kollegor och andra avdelningar
Vem är du?
Har dokumenterad erfarenhet av skjutstativtruck
Har giltigt truckkort (A+B)
Är noggrann, säkerhetsmedveten och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta i team och bidra till god stämning
Att du förstår vikten av att ha hög närvaro och att komma i tid ser vi som en självklarhet. Du talar även svenska och engelska obehindrat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Om verksamheten
Vi tror att mångfald berikar arbetsgruppen och uppmuntrar därför alla med relevant erfarenhet att söka - oavsett bakgrund. Hos oss är det dina kompetenser och din inställning som räknas.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
