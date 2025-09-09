Skiftledare, Linköping
2025-09-09
Har du energi, tycker om att ta initiativ och är ansvarstagande? Häng med på vår resa mot en mer hållbar och hälsosam värld!
Vi du tror du är en strukturerad, handlingskraftig och trygg person. Som tycker ledarskap är roligt och utvecklade.
Vi erbjuder:
Programmet "Växa och Gro" som ger dig möjlighet att utvecklas inom företaget.
Kollektivavtal - för att säkerställa schyssta arbetsvillkor.
En rolig arbetsplats med fantastiska kollegor.
Friskvård.
Ansök idag. Vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIG INFORMATION
Anställningsgrad: Deltid 75%
Plats: Linköping
Lön: Timlön - vi är anslutna till Visita och följer kollektivavtal
Förmåner: Friskvårdsbidrag, förmånlig personallunch, sociala aktiviteter och trevligaste kollegorna.
Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Detta är ett deltidsjobb.
Holy Greens AB (org.nr 556927-7055), https://holygreens.se
Holy Greens Jobbnummer
9499746