Skiftledare deltid Jönköping city
Holy Greens AB / Restaurangbiträdesjobb / Jönköping
2025-09-18
Holy Greens söker Skiftledare - Är det du?
Är du en stjärna på att leda team, hålla koll på läget och sprida bra energi? Som Skiftledare hos oss får du ta ansvar och visa vägen med både hjärta och hjärna.
Du har koll på scheman, arbetsmiljö och nyckeltal (och tycker det är lite kul också). Vi ger dig dessutom utbildningar som gör dig ännu vassare!
Du är trygg, lösningsorienterad och gillar att jobba med människor - och mat, förstås!
Känner du igen dig? Sök nu och bli en del av Holy Greens teamet!
Vi söker:
Erfarenhet inom liknande roll i resturang branschen
Självgående och initiativtagande
Positivt förhållningssätt
Vi erbjuder:
Programmet "Växa och Gro" som ger dig möjlighet att utvecklas inom företaget.
Kollektivavtal - för att säkerställa schyssta arbetsvillkor.
En rolig arbetsplats med fantastiska kollegor.
Friskvård.
Ansök idag. Vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIG INFORMATION
Anställningsgrad: Deltid 50-75%
Plats: Jönköping city
Lön: Timlön - vi är anslutna till Visita och följer kollektivavtal
Förmåner: Friskvårdsbidrag, förmånlig personallunch, sociala aktiviteter och trevligaste kollegorna.
Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan komma att bli tilsatt innan sista ansökningsdatum.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett deltidsjobb.
Holy Greens AB (org.nr 556927-7055), https://holygreens.se
Holy Greens Jobbnummer
9514840