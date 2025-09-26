Skiftledare Banor Trackteam - Tjintokk AB
Tjintokk AB / Fordonsförarjobb / Arjeplog
2025-09-26
Är du den som älskar att köra maskin, lösa problem i farten - och samtidigt få laget att funka som bäst? Då är det kanske du som ska bli vår nästa skiftledare.
Nu söker vi dig som vill ta klivet som skiftledare för vårt banarbetarteam på Tjintokk i Slagnäs - en roll där du jobbar sida vid sida med teamet men också ansvarar för att arbetet rullar på med kvalitet, säkerhet och struktur.
Vad jobbet innebär:
Som skiftledare ser du till att våra land- och isbanor håller absolut toppklass - genom snöröjning, ispreparering, sladdning, sandning och andra viktiga insatser i fält. Du kör maskin, du är med laget varje dag, och du gör jobbet - på riktigt. Men till det kommer också ett tydligt ledaransvar
Fördela och följa upp arbetsuppgifter enligt instruktioner från ban-koordinatorn
Leda arbetet i teamet och se till att rutiner följs
Motivera gruppen och skapa ett gott samarbete
Genomföra ismätningar i samråd med bankoordinator
Säkerställa att säkerhetsprotokoll följs
Lämna över tydlig arbetsinformation till nästa skift
Du är helt enkelt lagets nav under skiftet - både i maskinen och i kommunikationen.
Vi tror att du är:
En erfaren maskinförare som gillar att ta ansvar
Van att arbeta i lag och få andra att samarbeta
Strukturerad, lösningsorienterad och tydlig
Bekväm med att fatta beslut - även i snöstorm
Det här behöver du:
B-körkort (krav)
Maskinvana (krav)
C-körkort (meriterande)
Erfarenhet av att leda andra (meriterande)
Engelska och/eller tyska (meriterande)
Praktiskt:
Skiftgång: 7 dagar arbete / 7 dagar ledigt
Tjänst: Säsongsanställning
Plats: Slagnäs, Arjeplog
Lön: Enligt kollektivavtal
Boende: Finns att hyra (begränsat antal)
Vad vi erbjuder dig: Hos Tjintokk blir du en del av ett varmt och engagerat team med kollegor från hela världen. Förutom ett meningsfullt arbete i en unik miljö får du tillgång till: - Prisvärda personalboenden för dig som kommer utifrån - Luncher och middagar till mycket förmånliga priser i vår egen restaurang - Fullutrustat gym, ishockeyrink och fina skidspår - Social gemenskap med aktiviteter och härlig sammanhållning
Vi påbörjar rekryteringsprocessen för vintersäsongen 25/26 i augusti och tillsätter tjänsterna löpande. Sök redan idag!
Om Tjintokk:
Vi genomför avancerade tester av fordon under extrema vinterförhållanden - på noggrant preparerade banor av både is och snö. Vårt uppdrag är att leverera högsta möjliga kvalitet, säkerhet och service till några av världens ledande fordonstillverkare. Hos oss möts maskinkraft, precision och stark laganda - mitt i hjärtat av Lapplands storslagna vinterlandskap.
Vill du leda ett starkt team samtidigt som du själv kör och levererar?
Då är det här jobbet för dig. Sök nu - och bli en av oss. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Tjintokk AB
(org.nr 556288-5425), https://www.tjintokk.com Arbetsplats
Tjintokk Jobbnummer
9529128