Skapa rörelseglädje som Hälsoinspiratör, 50%
2026-01-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vill du göra skillnad och sprida rörelseglädje?
Nu har du chansen att bli en del av Linköpings Parasportförening och vårt inspirerande koncept Life in Motion - där vi skapar möjligheter för alla att uppleva glädjen i rörelse!
Att träna, motionera och röra på sig är viktigt för alla - men för den som drabbats av stroke, MS, Parkinson, trafikolycka eller annan sjukdom med fysisk funktionsnedsättning är det helt avgörande. Vi tror på kraften i idrott, gemenskap och glädje som vägen ut ur isolering och ett sätt att skapa livskvalitet.
Vi söker nu en Hälsoinspiratör på 50 % som vill leda motionsgrupper, inspirera och motivera till träning.
Hos oss blir du en nyckelperson som hjälper människor att upptäcka glädjen i rörelse. Du får möjlighet att skapa meningsfulla möten, bygga gemenskap och bidra till att människor vågar tro på sin egen styrka.
Tjänsten omfattar 50 % under en period på två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Arbetstiden kan komma att utökas beroende på verksamhetens behov och förutsättningar.
Vi söker dig som kan:
• Leda och genomföra motionspass såsom ex stationsträning, boxning och gympa.
• Anpassa träningsupplägg efter olika nivåer och behov
• Skapa en trygg och motiverande träningsmiljö
• Grundläggande datakunskap
Vi erbjuder dig:
• En varm, inkluderande förening med stark gemenskap
• Utvecklingsmöjligheter och chans att forma framtidens parasport
• Ett arbete där du ser resultatet av din insats - varje dag
Plats: Linköping
Tjänstens omfattning: 50% men kan komma att utökas
Period: 2026-2027 med möjlighet till förlängning t o m 2029
Ansök idag och bli en del av vår gemenskap - tillsammans skapar vi rörelseglädje och livskvalitet! Ansökan skickas till: info@linkopingsparasport.se
För fler frågor om tjänsten kontakta Tina Persson med SMS på 079-107 97 33, ange Hälsoinspiratör och ditt namn så ringer Tina upp.
Tillsammans stärker vi folkhälsan och minskar ofrivillig ensamhet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: info@linkopingsparasport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Linköpings Parasportfören
, https://www.linkopingsparasport.se/
Västra Vägen 32 (visa karta
)
582 28 LINKÖPING Jobbnummer
9689928