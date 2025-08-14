Skadetekniker till Lindströms Bil i Jönköping
Lindströms bil AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping
2025-08-14
Lindströms Bil är ett familjeföretag som finns på 8 orter. Vi värnar om att behålla den familjära känslan. Vi jobbar dagligen utifrån våra värderingar i Toyota Way och Lindström Way. Det är vad vi kallar BRiT - Best Retailer in Town! Vi är sedan mer än 50 år auktoriserade återförsäljare för Toyota och Lexus. Vi har fullserviceanläggningar med bilförsäljning, serviceverkstad och reservdelsförsäljning i Falköping, Skövde, Alingsås, Trollhättan, Borås, Jönköping, Värnamo och Partille. I Skövde finns även auktoriserad serviceverkstad för Lexus.
Lindströms Bil fyller 60 år - även om vi fyller 60, är vi en pigg 60-åring med blicken mot framtiden.
Vi letar efter en ny kollega för att förstärka vår skadeverkstad.
Vill du bli en del av en gemenskap som präglas av yrkesstolthet och gästvänlighet - sök idag!
Som skadetekniker hos oss kommer du att jobba med de vanligt förekommande arbetsuppgifterna på en bilskadeverkstad såsom reparation av krockskadade bilar genom att byta och rikta karossdetaljer, svets- och limarbeten i plåt, plast och glas samt demontering och montering av karosseridelar.
Om du skulle börja jobba hos oss blir du en del av ett professionellt team där alla jobbar för att Lindströms Bil ska vara det vara det självklara valet i Jönköping.
Vi gillar gäster! Och vi tror att du, liksom vi, brinner för att ge våra gäster den bästa tänkbara servicen när de besöker oss, oavsett om det handlar om att laga ett stenskott i en vindruta, reparera en parkeringsskada eller byta en framskärm.
Vår övertygelse är att vi kan göra just detta genom att vara passionerade inför våra arbetsuppgifter, nyfikna att ta oss an de utmaningar som vi ställs inför och genom att vara kompetenta och kunniga.
Är detta något som stämmer in även på dig är vi övertygade om att det finns goda förutsättningar att skapa bra teamwork tillsammans.
En viktig del i Toyotas filosofi är att ständigt utvecklas - Kaizen - och du kommer vara delaktig i utveckling av metoder och arbetssätt inom skadeverkstaden.
Vi är nyfikna på vem du är! Känner du igen dig i beskrivningen: kunnig, professionell, yrkesstolt och lagspelare så är vi genuint intresserade av att få veta mer om dig. Vi vill veta mer om dina erfarenheter som bilskadetekniker, vilka dina specialistkunskaper är och när du tycker att du kommer till din absoluta rätt.
Du jobbar förmodligen redan idag som skadetekniker, på en arbetsplats där du trivs, och vi skulle bli genuint glada om vi fick möjligheten att visa dig vår verksamhet och berätta mer om vilka möjligheter vi kan erbjuda.
B-körkort och goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftlig, är ett krav.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jörgen Tegebäck
Vi erbjuder dig
En familjär arbetsplats med tydlig företagskultur - Lindströms Bil är ett familjeföretag och vi värnar om att behålla den familjära känslan.
Trygghet - Bilbranschen befinner sig i ständig förändring och med Toyota och Lexus som varumärken ger det oss en stark position och trygg framtid.
Utveckling - Genom Toyota & Lexus genomför vi löpande kompetenshöjande utbildningar som utvecklar oss både personligt och professionellt.
Friskvårdsbidrag - Att du ska må bra är en självklarhet för oss, därför erbjuder vi bland annat friskvårdsbidrag.
Din egna förmånsportal - Som anställd hos oss får du tillgång till ett generöst utbud av förmåner genom Benify - marknadens ledande plattform för förmåner och därigenom skapar du ditt alldeles egna förmånspaket utifrån vad som är viktigt för just dig.
Försäkringar och pension - Vi är anslutna till kollektivavtal och du omfattas automatiskt av våra kollektivavtalade försäkringar och pension.
Pensionsrådgivning - Att vara anställd hos oss ska vara en investering för framtiden. Alla våra anställda har möjlighet till personlig pensionsrådgivning.
Ett förmånligt bilägande - Som anställd erbjuder vi dig förmåner som innebär ett enkelt och prisvärt bilägande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindströms Bil AB
(org.nr 556055-3561) Kontakt
Jörgen Tegebäck jorgen.tegeback@lindstromsbil.se +4672-1563146 Jobbnummer
9458959